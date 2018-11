Ronaldinho failliet? “Hij heeft nog zes euro op zijn rekening staan” Peter Luysterborg

06 november 2018

Ronaldinho zit financieel in vieze papieren. Volgens de Braziliaanse site UOL Esporte is de gewezen vedette van FC Barcelona en AC Milan zelfs het faillissement nabij. Een juridisch conflict over bouwgrond ligt aan de oorzaak van de financiële problemen van Ronaldinho. De ex-voetballer hoorde zich in 2015 door een rechtbank veroordelen tot een boete van 164.000 euro omdat hij suikermolens had neergepoot op een terrein in Porto Alegre. Probleem: het terrein bleek een beschermd natuurgebied te zijn. Ronaldinho weigerde echter te betalen. Drie jaar later is de boete opgelopen tot ruim 1,7 miljoen euro en betaalde Ronaldinho nog altijd geen cent terug. Meer nog: hij weigerde ook de molens af te breken, een bevel dat de rechtbank hem had opgelegd.

UOL Esporte meent te weten waaróm Ronaldinho zijn schuld nog altijd niet afloste. “Hij heeft nog zes euro op zijn bankrekening staan”, luidt het na contactname van Braziliaanse financiële diensten. Volgens de Braziliaanse site zouden Ronaldinho en zijn broer, die het bouwproject mee begeleidde, intussen hun paspoort hebben moeten inleveren.

Ronaldinho kwam onlangs al onder vuur te liggen omdat hij openlijk zijn steun uitsprak voor Jair Bolsonaro, de rechts populistische president van Brazilië. Onder meer FC Barcelona, waarvan Ronaldinho een ambassadeur is, toonde zich bijzonder kritisch over de politieke voorkeur van zijn ex-speler.

Misschien dat Nike raad kan brengen bij de financiële perikelen van zijn uithangbord. De sportartikelengigant plant op korte termijn voetbalschoenen met Ronaldinho’s naam op de markt te brengen. Zo wordt de rekening van Ronaldinho hopelijk snel weer gespekt.