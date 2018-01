Ronaldinho en Messi achterna: 'King Kev' De Bruyne viert monstercontract met fantastische vrijschop TLB

28 januari 2018

17u29

Bron: Play Sports

Hij deed het vorig jaar al een keer tegen Bournemouth en vanmiddag heeft Kevin De Bruyne alweer gescoord met een vrijschop die hij onder de muur trapte. In de vierde ronde van de FA Cup tegen tweedeklasser Cardiff City opende de Rode Duivel na acht minuten de scoren met een kunstwerkje. 'KDB' vierde zijn nieuw monstercontract zo op gepaste wijze en ging onder anderen Ronaldinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Philippe Countinho en Andrea Pirlo (opnieuw) achterna. Ook van die andere Belg in City-loondienst is er goed nieuws: Vincent Kompany speelde bij zijn comeback na een maand blessureleed meteen de hele wedstrijd centraal achterin, naast Otamendi.

De 'Citizens' plaatsten zich voor de achtste finales na 0-2 winst. Een knappe goal van Bernardo Silva werd nog bizar afgekeurd wegens buitenspel van Leroy Sané (zie helemaal onderaan), even later rondde Sterling met het hoofd een nieuwe bezoekende aanval op assist van Bernardo Silvo succesvol af. In de tweede helft controleerde City zonder problemen. Onder meer Sterling en Danilo lieten na de score verder uit te diepen. Thuisspeler Bennett liep in de extra tijd nog tegen zijn tweede gele kaart aan. De Bruyne speelde uiteindelijk de hele match.

Geniet hieronder van de treffer van 'KDB' en de voorbeelden van Ronaldinho, Messi én De Bruyne zelf:

Man City kent een perfecte start met dank aan ene Kevin De Bruyne! 🔥 #CARMCI pic.twitter.com/eddnKTnX2i — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 januari 2018

Now that's just plain cheeky. pic.twitter.com/7qj5tgpRCg Manchester City(@ ManCity) link

Dit heerlijk doelpunt van Bernardo Silva werd afgekeurd wegens buitenspel van Leroy Sané. ❌ Terechte beslissing? 🤔 #CARMCI pic.twitter.com/gotE3VfziS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het staat dan toch 0-2 voor de 'Citizens'! 👊 #CARMCI pic.twitter.com/pGTDcdf24f Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link