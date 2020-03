Ronaldinho aangehouden met vals paspoort, ex-topvoetballer beweert dat zakenman hem opgelicht heeft RL

05 maart 2020

10u51

Bron: Última Hora, ESPN, Fox Sports 12 Buitenlands Voetbal Voormalig wereldkampioen en topvoetballer Ronaldo de Assis Moreira, beter bekend als Ronaldinho, is woensdagavond nabij de Paraguayaanse hoofdstad Asunción aangehouden omdat hij met een vals paspoort het land zou zijn binnengereisd. De 39-jarige Braziliaan speelde in 2018 zijn Braziliaans paspoort kwijt omdat hij financieel aan de grond zat - mogelijk een aanleiding tot deze vervalsing. Al beweert Ronaldo zelf volgens lokale media dat hij bedrogen is door een Braziliaanse zakenman.

Bekijk hieronder de beelden van de aankomst van Ronaldinho in Paraguay

Ronaldinho reisde naar Paraguay om zijn nieuwe boek te promoten en een nationale gezondheidscampagne voor jongens en meisjes te ondersteunen. Omdat de autoriteiten echter ontdekten dat de officiële documenten niet in het computersysteem stonden, gingen ze over tot actie. Woensdagavond viel de lokale politie de presidentiële suite binnen van het luxeresort waar Ronaldinho en zijn broer Oscar op dat moment verbleven. In de suite werden uiteindelijk twee vervalste Paraguayaanse paspoorten aangetroffen op naam van de broers.

A las 8 de la mañana de este jueves Ronaldhino deberá presentarse a declarar ante el fiscal. pic.twitter.com/6PHQCNeSlP Nico Lithitx(@ nicolithitx) link

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Euclides Acevedo brengen Ronaldinho en zijn broer onder politiebewaking de nacht door in het hotel, maar moeten zij zich straks om 8 uur plaatselijke tijd (12u onze tijd) melden bij de autoriteiten. Daar mogen ze hun relaas van het verhaal doen, waarna beslist wordt of ze effectief worden gearresteerd. Het Paraguayaanse Openbare Ministerie houdt nadien een persconferentie. ESPN Brazilië weet dat de gewezen topvoetballer zijn onschuld uitschreeuwt en het paspoort te hebben verkregen via een Braziliaanse zakenman. “Ze beweren dat ze door die zakenman zijn bedrogen”, aldus Acevedo.

Acevedo beklaagde zich in een gesprek met lokale media over de lakse controle op het internationale vliegveld nabij Asunción waar Ronaldinho eerder op de dag was geland. “Als de grenscontrole het reisdocument verdacht vindt, zouden ze hem niet binnen moeten laten. Daar zijn zij deels verantwoordelijk voor”, stelt Acevedo.

#Video ¡ATENCIÓN: RONALDINHO DETENIDO! El astro brasileño se encuentra bajo custodia policial junto a su hermano en Paraguay. ¿Los motivos? ¡Te lo contamos en #SportsCenter! https://t.co/FwySuPN1Qj SportsCenter(@ SC_ESPN) link

Braziliaans paspoort ingehouden

Ronaldinho werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië, won de Ballon d’Or in 2005 en pakte met FC Barcelona de Champions League in 2006. Maar de oud-voetballer van onder andere AC Milan en PSG kwam na zijn voetbalcarrière in aanraking met de Braziliaanse autoriteiten - met financiële miserie tot gevolg. De oorsprong van die malaise ligt bij een juridisch conflict over een bouwgrond. Hij hoorde zich in 2015 door een rechtbank veroordeeld tot een boete van 164.000 euro, omdat hij suikermolens had neergepoot op een terrein in Porto Alegre, waarvoor hij ook een bos had gekapt. Probleem: het terrein bleek een beschermd natuurgebied te zijn.

Ronaldinho weigerde echter te betalen. Drie jaar later was de boete opgelopen tot ruim 1,7 miljoen euro en betaalde Ronaldinho nog altijd geen cent terug. Meer nog: hij weigerde ook de molens af te breken, een bevel dat de rechtbank hem had opgelegd. Hij speelde er uiteindelijk zijn Braziliaans paspoort door kwijt. Er wordt heftig gespeculeerd in lokale media dat het inhouden van dat paspoort te maken heeft met het mogelijk valse Paraguayaanse paspoort waarmee hij woensdag het Zuid-Amerikaanse land binnenkwam.

Bekijk hieronder: Ronaldinho scoort bij PSG zijn eerste doelpunt in Europa