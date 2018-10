Romelu Lukaku: "Of ik ooit in de Serie A zal voetballen? Waarom niet?" Redactie

14 oktober 2018

17u42

Bron: Gazzetta dello Sport, Bleacher Report 0 Buitenlands Voetbal De kans is niet onbestaande dat Romelu Lukaku ooit aan de slag gaat in de Serie A. Dat heeft hij zelf onthuld in een onderhoud met de Italiaanse Gazzetta dello Sport. Toen hij de vraag voor de voeten geworpen kreeg of hij zichzelf ooit in de Serie A ziet voetballen, was zijn antwoord: “Waarom niet?”

De spits, vrijdag nog matchwinnaar voor de Rode Duivels tegen Zwitserland met twee goals, voegde eraan toe dat hij bewondering heeft voor Juventus. “Het project van Juve is fantastisch, ze blijven maar gaan. Elk jaar worden ze sterker en sterker. Het is een van de twee of drie beste teams van Europa, zonder enige twijfel. Ze hebben een hele goede coach op de bank en uitzonderlijke spelers, overal op het veld. Cristiano Ronaldo steekt er bovenuit, maar kijk ook eens naar de anderen. Dybala is nu al indrukwekkend en wordt steeds beter, terwijl ik weg ben van Douglas Costa. Het is een uitzonderlijke transfer en zijn staat van dienst toont dat hij altijd het verschil kan maken.”

De vraag is maar of Italiaanse clubs de aanvaller van Manchester United kunnen betalen. Mocht het effectief tot een overgang naar Italië komen, dan treedt hij in de voetsporen van broer Jordan. Die verkaste in 2016 van KV Oostende naar Lazio.