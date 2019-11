Roland Duchâtelet verkoopt Charlton Athletic Redactie

29 november 2019

11u55 0 Buitenlands voetbal Exit Roland Duchâtelet (73) bij Charlton Athletic. East Street Investments, een groep uit Abu Dhabi, is de nieuwe eigenaar van Charlton, nadat Duchâtelet zijn aandelenpakket bij de club uit de Championship verkocht.

Charlton Athletic belandde in januari 2014 in de portefeuille van de Belgische ondernemer. Zijn passage bij de Londense club werd geen onverdeeld succes. Duchâtelet lag bij de supporters geregeld onder vuur. Misnoegde fans organiseerden zelfs een protestmars in Sint-Truiden om het vertrek van Duchâtelet te eisen. Eind 2017, na het aftreden van CEO Katrien Meire, liet Duchâtelet weten een overnemer te zoeken. Met East Street Investments is die nu gevonden.

“Wij willen Roland Duchâtelet, zijn team en de directeurs bedanken voor hun hulp bij het faciliteren van een snelle en vlotte verkoop”, luidt het op de website van The Addicks, die na een degradatie vorig seizoen opnieuw promoveerden naar de Championship. “Zij verlaten de club met een solide basis waarop we kunnen investeren en bouwen.”

Duchâtelet zelf reageerde nog niet op de verkoop. Zijn vrouw Marieke Höfte liet aan onze redactie wel weten dat “de onderhandelingen lopen en alles nog niet honderd procent rond is." De verkoop moet namelijk nog officieel worden goedgekeurd door de English Football League. In juni van dit jaar deed Duchâtelet al de Spaanse tweedeklasser AD Alcorcón van de hand, waar hij sinds 2014 hoofdaandeelhouder was. Duchâtelet zou zo’n 14 miljoen euro gevangen hebben voor Alcorcón.

CLUB STATEMENT



East Street Investments have agreed the purchase of Charlton Athletic Football Club



👉https://t.co/ZwfOBYv0iG #cafc pic.twitter.com/TqDzMEMaiz Charlton Athletic FC(@ CAFCofficial) link