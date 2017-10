Robinho provoceert speler van club van vliegtuigramp: "Wie ben jij?" PL

Robinho, ex-vedette van ondermeer Real Madrid en AC Milan, heeft zich van zijn minst fraaie zijde laten zien. De Braziliaanse spits komt tegenwoordig in zijn vaderland uit voor Atletico Mineiro dat het gisteren opnam tegen Chapecoense, de club die eind vorig jaar bij een vliegtuigramp bijna zijn volledige spelerskern verloor. Het moment om uit te pakken met enkele provocaties, vond Robinho. Eerst probeerde hij in een duel een tegenstander belachelijk te maken. Vervolgens sneerde hij naar een opponent die om uitleg kwam vragen: "Wie ben jij? Voor welke clubs heb je gespeeld?"



Het zielige vertoon kwam Robinho op een storm van verwijten te staan in Brazilië. De spelers van Chapecoense lachten overigens het lààtst: ze wonnen het uitduel met 2-3.

Robinho começou o lance dando bonito drible. E depois... pic.twitter.com/44dRr0y2lt globoesportecom(@ globoesportecom) link