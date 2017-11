Robinho ontkent verkrachting en gaat in beroep Redactie

19u26

Bron: AD.nl 0 Photo News Buitenlands Voetbal Robinho ontkent dat hij vier jaar geleden in Milaan een Albanese vrouw heeft verkracht. De rechter in Milaan veroordeelde gisteren de 33-jarige Braziliaan tot een gevangenisstraf van negen jaar. De voormalige aanvaller van AC Milan en Real Madrid gaat in beroep.

Volgens Marisa Alija, de advocaat van Robinho, heeft de Braziliaan niet heeft meegedaan aan de groepsverkrachting waarvan de voetballer wordt verdacht. Robinho komt nu in zijn land uit voor Atlético Mineiro. Brazilië levert geen burgers uit aan andere landen.

Naast Robinho kreeg ook een zekere Ricardo Falco een gevangenisstraf van negen jaar. De andere vier verdachten konden niet worden getraceerd door de Italiaanse politie.

Robinho was al eens betrokken bij een soortgelijk voorval. In 2009 werd hij beschuldigd van verkrachting van een studente in een discotheek in Leeds. De Braziliaan werd daarvoor ingerekend door de Engelse politie, maar ontsnapte wel aan een officiële klacht.

De 33-jarige Robinho - en honderdvoudige international - scoorde vroeger zijn goals voor Santos (2002-2005), Real Madrid (2005-2008), Manchester City (2008-2010), AC Milan (2010-2014) en het Chinese Guangzhou Evergrande (2015).

Getty Images

EPA