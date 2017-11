Robinho negen jaar de cel in voor groepsverkrachting XC

19u49

Bron: La Gazzetta dello Sport, ANSA 148 Photo News Buitenlands Voetbal Robinho heeft een celstraf van negen jaar gekregen. De Braziliaanse ex-aanvaller van onder meer AC Milan en Real Madrid is schuldig bevonden aan verkrachting. Dat meldden Italiaanse media.

De feiten dateren van 22 januari 2013 in een lokale nachtclub, toen Robinho nog bij ‘de Rossoneri’ speelde. Die dag maakte hij zich samen met vijf andere mannen schuldig aan de groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een lokale nachtclub. De Braziliaan, die momenteel in eigen land de clubkleuren verdedigt van Atlético Mineiro, zal naar alle waarschijnlijkheid in beroep gaan tegen zijn straf. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 60.000 euro.

Aangezien het zestal niet aanwezig was in de rechtbank in Milaan, is het proces voorlopig geschorst. Italië zal pas een verzoek tot uitlevering indienen als er een definitieve uitspraak is.

Robinho was al eens betrokken bij een soortgelijk voorval. In 2009 werd hij beschuldigd van verkrachting van een studente in een discotheek in Leeds. De Braziliaan werd daarvoor ingerekend door de Engelse politie, maar ontsnapte wel aan een officiële klacht.

ANP

AP