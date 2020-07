Roberto Martínez voert campagne voor zijn spelmaker: "Kevin De Bruyne is de Speler van het Jaar in de Premier League” KTH

07 juli 2020

15u44 0 Premier League De bondscoach kiest partij. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson, Virgil van Dijk en Sadio Mane staan op het lijstje kandidaten voor de PFA Player of the Year, Engelands meest prestigieuze individuele bekroning voor een voetballer. Roberto Martínez kiest echter voor Kevin De Bruyne: “Liverpool is een waardig kampioen, maar Kevin is de beste speler.”

De collega-profvoetballers stemmen binnenkort voor hun Speler van het Jaar. Kevin De Bruyne gaat de strijd aan met drie leden van de beste ploeg in de Premier League, Liverpool.

Voor Amazon Prime liet bondscoach Martínez zijn licht schijnen over de stemming: “Ik kijk naar alle wedstrijden van Kevin. Vorige week bekeek ik ook de match tegen Liverpool en voor mij was het overduidelijk. Liverpool heeft het beste team dit seizoen. Een waardige kampioen. Aan de andere kant moet je ook durven toegeven dat Kevin de beste speler is in de Premier League. De manier waarop hij matchen beïnvloedt. De speler die de pas geeft die niemand anders ziet. Kevin kan op verschillende posities uit de voeten. Hij past zich overal aan.”

De Bruyne was in 2018 al favoriet, maar moest het toen afleggen voor Mo Salah. Een dip in het vormpeil op het moment van stemming deed de balans overhellen in het voordeel van de sluipschutter van Liverpool.

Voorlopig werd slechts een Rode Duivel verkozen tot PFA Player of the Year: Eden Hazard in 2015. Hij ging toen met alle individuele prijzen aan de haal.

