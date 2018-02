Ricardo Quaresma toont staaltje van zijn immense talent met 'trivela'-goal Hans Op de Beeck

27 februari 2018

Ricardo Quaresma (34) is al te dikwijls een geweldige voetballer zonder al te veel eindproduct, maar zondagavond was dat in de derby van Istanboel tussen Besiktas en Fenerbahce een ander verhaal. Via Fernandao kwam 'Fener' al na acht minuten op voorsprong, tot Domagoj Vida (die vorige week in de Champions League-pandoering bij Bayern München nog rood zag) snel na de pauze gelijkmaakte. Waarna de Quaresma-show startte en de Portugese international, ex-Barcelona, Chelsea en Inter, twee keer scoorde. Vooral de 2-1 in minuut 77 was een pareltje, een zogenaamde 'trivela': een knappe goal met de buitenkant van de voet. Quaresma kapte naar binnen en leek met zijn mindere linker op doel te gaan trappen, waarna hij Carlos Kameni kansloos liet met een heerlijke plaatsbal buitenkant rechts. Dankzij de zege springt de uittredende kampioen over Fenerbahce naar de derde plaats in de Turkse Super League.