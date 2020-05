Resultaten eerste testafname bekend: tien besmettingen met coronavirus bij Duitse eerste- en tweedeklassers Redactie

04 mei 2020

16u35

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Na een eerste testronde zijn er bij de Duitse eerste- en tweedeklassers in totaal tien besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zo maakte de Duitse Voetballiga (DFL) bekend. Topploegen Bayern München en Borussia Dortmund tellen geen besmettingen, bij FC Keulen staat de teller op drie coronagevallen.

In totaal werden er 1.724 tests afgenomen bij de 36 clubs uit de eerste en tweede Bundesliga. De identiteit van de besmette personen wordt niet vrijgegeven. Drie van die tien besmettingen komen van FC Keulen, de club van onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete. Bij een eerste proef testten twee spelers en een kinesist van de club donderdag positief, in de tweede testronde werden er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De bevoegde gezondheidsexperts beslisten om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen, sinds maandag wordt er opnieuw getraind in Keulen. Bij Bayern München, Borussia Dortmund - de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard -, het Wolfsburg van doelman Koen Casteels en SC Paderborn is geweten dat er er geen besmettingen zijn vastgesteld.

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.

