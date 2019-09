Reservedoelman van Curaçao plots overleden AB

10 september 2019

08u23 0 Buitenlands voetbal De reservedoelman van Curaçao, Jarzinho Pieter, is onverwacht overleden. De 31-jarige international stierf in Haïti, waar Curaçao zondag nog een WK-kwalificatiewedstrijd had gespeeld.

Jarzinho Pieter werd gisteren dood teruggevonden in zijn hotelkamer in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De precieze oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend, het gerecht in Haïti heeft een onderzoekt gestart. Volgens verschillende lokale media zou het gaan om hartfalen. Pieter was de reservekeeper van het nationale elftal en de doelman van Vesta, de landskampioen van Curaçao. Hij verzamelde in totaal elf caps voor zijn nationale ploeg. Ondanks het dramatische nieuws gaat de interland tussen Haïti en Curaçao, dat de heenmatch won met 0-1, morgen gewoon door.

Bij Curaçao is Eloy Room (30) de nummer 1. De voormalige reservedoelman van PSV herdenkt Pieter met een video op sociale media.

RIP Jarzinho Pieter #22 🙏🏾🇨🇼 pic.twitter.com/FU7k6dFdd1 Eloy Room(@ EloyRoom) link