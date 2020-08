Rennes debuteert in Champions League en viert dat met traditionele anthem om... 3u s’ nachts Redactie

13 augustus 2020

Dankzij gunstige resultaten in de kwartfinales van de Europa League krijgt Rennes een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Alle halvefinalisten dwongen immers al Champions League-voetbal af via hun nationale competitie. Het is de eerste keer dat de Franse club deelneemt, en daar zijn ze maar wat blij mee. Het bekende CL-lied werd dinsdag door de stadionspeakers gejaagd in Roazhon Park, maar door een technisch foutje gebeurde dat nog eens om... 3 uur ‘s nachts. En dat voor 20 minuten lang.