René Vandereycken in Spaanse pers: “De kritiek op Courtois was erover en Hazard gaat fantastische dingen doen bij Real” XC

10 december 2019

09u45

Bron: AS 0 Buitenlands voetbal Opvallende interviewee in de Spaanse pers. Ex-bondscoach René Vandereycken praat in AS over de prestaties van Thibaut Courtois en Eden Hazard bij Real Madrid.

René Vandereycken stond 43 jaar geleden op het veld toen Club Brugge het grote Real Madrid met 2-0 vloerde in de Europacup I. “Ik herinner me daar echt niks meer van. Ik weet zelfs de uitslag niet meer, laat staan het verloop van die match. Helemaal vergeten. Hebben we gewonnen?”, zegt Vandereycken in onze krant. Alsof het een partij tegen STVV was.

Morgen trekt Real opnieuw naar Jan Breydel. “Club Brugge is het beste team van België”, vertelde Vandereycken aan AS. “Ze hebben bijna twintig spelers van een hoog niveau. Als een basisspeler gewisseld wordt, valt het niet op als er iemand in de plek komt.”

Eind 2008 debuteerde Eden Hazard onder Vandereycken bij de Rode Duivels. Dat de 28-jarige Belg niet meteen z’n stempel kon drukken bij Real, vindt Vandereycken logisch. “Hij komt van de Premier League, waar er anders gespeeld wordt. Ook de tactiek is verschillend. Spelers hebben een half, of zelfs volledig, seizoen nodig om zich aan te passen. Eden was daarnaast ook nog eens geblesseerd. Hij gaat de komende jaren fantastische dingen doen bij Real”, aldus Vandereycken.

De gewezen bondscoach nam het daarnaast in AS op voor Courtois. “Hij werd soms zonder reden bekritiseerd. Het was niet zijn schuld dat Real niet goed speelde. Courtois kreeg kritiek, omdat veel journalisten en fans contact hebben/hadden met Keylor Navas, de vorige doelman. Oké, die won de Champions League. Maar Navas speelde niet meer bij Real, omdat Courtois beter is. De kritiek op Thibaut was erover.”