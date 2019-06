Relatie tussen Pamela Anderson en “monster” Adil Rami is voorbij: “Hij heeft me vaak bedreigd” TLB

25 juni 2019

13u31 0 Buitenlands voetbal De veelbesproken relatie tussen Pamela Anderson (51) en de Franse voetballer Adil Rami (33) is na zo’n twee jaar op de klippen gelopen. Dat laat Anderson zelf weten. De Baywatch-actrice haalt zwaar uit naar de verdediger van Olympique Marseille, die ze onder meer een “monster” en een “narcist” noemt.

In de zomer van 2017 begon het nieuws door te sijpelen over de romance tussen Anderson en de bijna twintig jaar jongere Rami. Maar al snel werd duidelijk dat de relatie met hoogtes en laagtes verliep. Begin 2018 werd voorzichtig gespeculeerd over een eventuele trouw en zelfs een kindje, maar in augustus jongstleden ging de actrice zelf stevig op de rem staan. “Op een dag val ik uit elkaar en dan verlaat hij mij”, voorspelde Anderson toen. Een maand later staken dan al geruchten de kop op over een breuk, maar die werden niet bevestigd door het koppel. Anderson stelde zelfs fier dat “Rami elke avond van Marseille naar Parijs reisde om met haar te kunnen slapen”. Maar dat zal Rami, die na het met Frankrijk gewonnen WK een burn-out heeft gehad, dus niet meer moeten doen.

“Hij loog tegen iedereen”

“Het is pijnlijk om het te accepteren, maar de voorbije twee jaar van mijn leven zijn een grote leugen geweest”, opent Anderson op Instagram. “Ik geloofde dat we écht verliefd waren, maar de voorbije dagen heb ik geschokt moeten vaststellen dat hij een dubbelleven leidt. Hij maakte grapjes over andere voetballers die vriendinnen hadden in appartementen in de buurt van het huis waar ze met hun vrouw wonen. Hij noemde die mannen ‘monsters’, maar wat hij deed is erger. Hij loog tegen iedereen. Hoe is het mogelijk om de harten en gedachten van twee vrouwen op dergelijke manier te controleren? En ik ben er zeker van dat er nog anderen waren.”

“Hij is een monster”, zet Anderson haar tirade voort. “Hoe kan het toch dat ik zoveel mensen heb kunnen helpen (via de National Domestic Violence Hotline), maar niet wijs genoeg was om mezelf te helpen?”, vraagt Anderson zich af, waarna de Baywatch-actrice Rami nog wat verwijten naar het hoofd slingert. “Narcisten veranderen niet. Ik ben blij dat ik met zijn ex-vriendin heb kunnen praten. Ook tegen haar loog hij over alles en zij is eveneens in shock. Wat gebeurd is, is mijn ergste nachtmerrie. Ik was geen jaloers type, tot ik hem leerde kennen. Nu ben ik blij dat ik de waarheid ken, maar ze doet verdomd pijn. Ik denk niet dat ik makkelijk zal herstellen van deze klap.”

“Vaak bedreigd”

Anderson schrijft ook dat ze bang is voor Rami, die de voorbije dagen kosten noch moeite gespaard zou hebben om haar terug te krijgen. “Hij heeft alles geprobeerd: brieven sturen of bloemen geven. Maar ik heb niks geaccepteerd. Hij is ook naar mijn hotel gekomen, maar de security heeft hem eruit gegooid. Ik word bewaakt door een bodyguard, omdat ik bang voor hem ben. Hij heeft me pijn gedaan en zelfs vaak bedreigd. Ik ben van plan om Frankrijk te verlaten.”

“De enige vrouw die hij respecteert, is zijn moeder. En zelfs tegen haar liegt hij”, klinkt het nog. “Ik ben verdrietig, erg verdrietig. Maar ik kijk ook alweer vooruit.” Een reactie van Rami op de zware uithaal van Anderson kwam er nog niet. De verdediger speelde de voorbije jaren voor Lille, Valencia, AC Milan, FC Sevilla en tegenwoordig staat hij dus op de loonlijst van Olympique Marseille.

