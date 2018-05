Ref ziet hier geen doelpunt in en stuurt zo deze club naar barrageduel om degradatie LPB

17 mei 2018

06u30

Bron: Bild 0 Buitenlands Voetbal De Duitse tweedeklasser Erzgebirge Aue ziet zich tot een barrageduel om de degradatie veroordeeld na een kolossale scheidsrechterlijke blunder.

In het uitduel bij Darmstadt werd een geldig doelpunt van Aue - u ziet zelf op de foto hoé ver de bal over de lijn is - door ref Sören Stork niet toegekend. Aue zou de partij finaal met 1-0 verliezen en op de zestiende plaats eindigen in de tweede Bundesliga. Daardoor moet het in een barrageduel tegen Karlsruhe strijden om het lijfsbehoud.

Het clubbestuur van Aue diende na de wedstrijd klacht in bij de Duitse voetbalbond (DFB). "Met drie uiterst dubieuze beslissingen (Aue zag zich ook een penalty door de neus geboord, red.) heeft de scheidsrechter het resultaat van de wedstrijd beïnvloed", klonk het.

De DFB had echter geen oren naar de klacht en wuifde het protest weg. Tegelijk voegde de Duitse voetbalbond eraan toe dat Sportradar, de instantie die zich bezighoudt met gokbewegingen in het voetbal, geen verdachte wedpatronen rond de wedstrijd had opgemerkt. Een gemeenteraadslid uit Aue heeft intussen ook een strafklacht ingediend tegen scheidsrechter Stork. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

