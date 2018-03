Ref laat minuut stilte voor overleden nichtje niet toe, maar daar kennen speelsters wel een oplossing voor Mike De Beck

19 maart 2018

11u04

Bron: Cadena Ser 223 Buitenlands Voetbal Opvallende beelden uit het Spaanse damesvoetbal. De voetbalsters van Rayo Vallecano wilden maar al te graag een eerbetoon brengen aan het overleden nichtje van speelster Laura Dominguez, maar vreemd genoeg liet de scheidsrechter de minuut stilte niet toe. Voor dat gebrek aan respect wilden de vrouwen niet buigen en dus bedachten ze een simpele oplossing.

En el Albacete-Rayo Femenino la árbitro Inmaculada Prieto no permitió el minuto de silencio por la muerte de Nayara, prima de jugadora del Rayo



Las jugadoras deciden sacar de centro y guardar el homenaje. La árbitro se iba contra el delegado a denuciarlo cuando arrancan a jugar pic.twitter.com/pFTY72BQRY Carrusel Deportivo(@ carrusel) link

Het was een vreemd zicht. Terwijl speelsters van Rayo Vallecano en Albacete zich aan de middencirkel opstelden voor een minuut stilte, maande de scheidsrechter van dienst de teams aan om gewoon af te trappen. "De scheidsrechter vertelde ons dat we die minuut stilte niet konden doen", zei de getroffen Laura Dominguez aan Cadena Ser. De teams lieten het daar niet bij en trapten dan maar af, maar zonder te voetballen. Om het meisje te eren, hielden ze dan toch die minuut stilte. De scheidsrechter begreep er maar weinig van en gebaarde om gewoon te voetballen.

"De ref wist niet hoe ze moest reageren. Ze was bijzonder mechanisch bezig met haar werk, maar ze moet leren dat het reglement een zaak is en dat het gezond verstand iets helemaal anders is", verduidelijkte de voormalige Spaanse scheidsrechter Iturralde González.