Ref in Copa Libertadores beschermd door oproerpolitie nadat VAR over finaleplek beslist: “Keek Stevie Wonder naar de beelden?”

Bron: Globo Esporte 0 Buitenlands Voetbal Bij Gremio zijn ze in alle staten. De Brazilianen stonden op een zucht van een finale in de Copa Libertadores, de Latijns-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Totdat River Plate na tussenkomst van de VAR in minuut 85 een strafschop kreeg. Ziedend waren de spelers van Gremio die dan ook scheidsrechter Andrés Cunha belaagden. De Uruguayaanse ref moest zelfs door de oproerpolitie beschermd worden. River Plate plaatste zich met een 1-2-zege uiteindelijk voor de finale, maar Gremio-trainer Renato Gaucho voelde zich “bestolen”.

Drama in de Copa Libertadores. Gremio, dat op bezoek bij River Plate met 0-1 won, kwam via Leonardo op voorsprong. Het zag er dan ook bijzonder goed uit voor de drievoudige winnaar. Tot minuut 82 aanbrak. Rafael Borré knikte de gelijkmaker tegen de touwen en River Plate geloofde er weer in. Al mocht dat doelpunt volgens Renato Gaucho allesbehalve doorgaan. Volgens de 56-jarige Braziliaan werkte Borré het leer met zijn arm in doel. De videoref kwam echter niet tussenbeide. “Gremio is niet geplaatst door de VAR. Als die had gewerkt, zou ik nu glimlachen en stond Gremio in de finale. Gremio werd bestolen. Geen twijfel mogelijk. Zou het kunnen dat Stevie Wonder (een blinde Amerikaanse zanger red.) er naar keek?”, doelde Gaucho na de wedstrijd op de VAR die na de gelijkmaker niet ingreep. “Als je vanuit de cabine naar de wedstrijd kijkt, snap ik niet hoe je - met alle camera’s ter beschikking - niet ziet hoe de speler het doelpunt met zijn arm maakt.”

De ‘remontada’ van River Plate werd in de slotminuten helemaal een feit. In de 85ste minuut belandde het leer tegen de hand van Bressan en dit keer werd ref Andrés Cunha wel naar het scherm geroepen. De scheidsrechter besloot dan ook een penalty te fluiten voor River Plate. De spelers van Gremio konden het nauwelijks geloven en gingen dan ook verhaal halen bij Cunha. Bressan op kop. Ten einde raad kreeg de invaller ook nog zijn tweede gele kaart waarna de stoppen net niet door sloegen bij de Braziliaan met Italiaanse roots. Uiteindelijk kon Gonzalo Martinez de strafschop in de 95ste minuut staalhard tegen de touwen jassen. Door het oponthoud werden liefst 14 minuten bijgeteld, maar Gremio kon het tij niet meer keren. River Plate plaatste zich voor de finale en bij Gremio hadden ze het vooral op ref Cunha gemund. De Uruguayaan moest zelfs door de oproerpolitie beschermd worden. De agenten vormden een schild voor de scheidsrechter om erger te voorkomen.

In alle tumult zou men haast vergeten dat River Plate zich voor het eerst sinds 2015 voor de finale (die de club ook won) van de Copa Libertadores plaatste. Die finale kan zelfs helemaal Argentijns kleuren. Boca Juniors trekt deze nacht namelijk met een 2-0-zege uit de heenwedstrijd in de voetbalzak naar het Braziliaanse Palmeiras. Als ook Boca Juniors zich plaatst zouden voor het eerst in de geschiedenis van de Copa Libertadores twee Argentijnse teams in de finale staan. Het zou alvast een extra pigment toevoegen aan de eindstrijd, want Boca Juniors en River Plate gelden in Argentinië als aartsrivalen. Beide supportersclans kunnen elkaars bloed haast drinken.