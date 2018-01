Ref die natrapte en vervolgens speler uitsloot, geschorst door Franse bond: "Mijn excuses, het was een onhandige en ontoelaatbare actie" XC

09u32 338 rv Buitenlands Voetbal Scheidsrechter Tony Chapron heeft gisteravond de hoofdrol opgeëist in het duel in de Ligue 1 tussen Nantes en competitieleider Paris Saint-Germain (0-1). De ref trapte zelf na op een speler van Nantes en stuurde zijn slachtoffer vervolgens ook nog eens met rood van het veld. De opmerkelijke actie blijft nazinderen bij de Franse club. "De scheids moet voor zes maanden geschorst worden", reageerde voorzitter Waldemar Kita. Ondertussen heeft de Franse voetbalbond de ref op non-actief gezet.

NOOIT GEZIEN: Scheidsrechter Chapron trapt na op een speler van Nantes en geeft hem dan zijn tweede geel! 😱 #FCNPSG pic.twitter.com/Qx3NqO2Pnc Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

"Dit is een grap waar heel Europa om lacht, een schandalige actie van de scheidsrechter", voegde de voorzitter nog toe. Ook de spelers van Nantes eisen een sanctie voor de ref. "Als wij dit doen, krijgen we een schorsing van tien duels", verklaarde middenvelder Valentin Rongier.

Bij een tegenaanval van PSG in de slotseconden van de wedstrijd werd Chapron per ongeluk van de sokken gelopen door Nantes-verdediger Diego Carlos. Terwijl hij op de grasmat lag, probeerde Chapron ook Diego Carlos onderuit te schoppen. De Braziliaan bleef overeind, maar werd door Chapron wel met een tweede gele kaart van het terrein gestuurd.

Chapron, politieman in het dagelijkse leven, beweerde na de wedstrijd dat hij uitgleed en Diego Carlos niet opzettelijk raakte. De beelden bewijzen echter duidelijk het tegendeel en daardoor kwam Chapron vandaag met een nieuwe verklaring. "Het was een onhandige en ontoelaatbare actie. Ik wil me excuseren voor mijn gedrag."

De 45-jarige arbiter was aangesteld om woensdag de competitiewedstrijd tussen Angers en Troyes te leiden, maar de FFF heeft hem daar van af gehaald. Chapron moet zich binnenkort voor de tuchtcommissie verantwoorden voor zijn opzienbarende actie.

Actuellement en larmes. Et Paga qui sort "C'est lui qu'il faut expulser"...

Immense moment de Ligain. ♥#FCNPSG pic.twitter.com/O8EZGu9dmF Charly M.(@ SeriousCharly) link