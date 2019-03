Recordaantal toeschouwers wonen vrouwenwedstrijd tussen Atlético en Barcelona bij XC

17 maart 2019

15u58

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Meer dan 60.000 toeschouwers hebben vandaag in het Metropolitano de vrouwenwedstrijd tussen Atlético Madrid en Barcelona bijgewoond. "Het waren er exact 60.739 en dat is een wereldrecord voor een wedstrijd tussen twee vrouwenclubs", meldde Atlético.

Het gaat alleen om een record in het clubvoetbal. In 1999 waren er in de Rose Bowl in Pasadena (California) 90.186 toeschouwers bij de finale van het WK tussen de Verenigde Staten en China. Het vorige record in het clubvoetbal dateerde al van 1920. Op tweede kerstdag van dat jaar vond in Goodison Park, het stadion van Everton, in Liverpool de mythische wedstrijd tussen Dick, Kerr's Ladies en St. Helen's Ladies plaats. Volgens diverse bronnen waren er daarbij tot 53.000 fans. Officiëler is het toeschouwersaantal van 51.211 bij de finale van het Mexicaanse kampioenschap tussen Monterrey en Tigres in 2018.

In Spanje was het vorige record 48.121 toeschouwers voor de wedstrijd Athletic Bilbao - Atlético Madrid (0-2), een kwartfinale in de Copa de la Reina, op 30 januari van dit jaar.

Tegen Barcelona ging competitieleider Atlético vandaag tevens met 0-2 de boot in. Het zag eerste achtervolger Barcelona zo tot op drie punten naderen.