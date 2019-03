Real-voorzitter Perez en Serio Ramos regelen bijeenkomst na dispuut in kleedkamer TLB

08 maart 2019

19u01

Buitenlands Voetbal Real-voorzitter Florentino Perez en aanvoerder Sergio Ramos zijn akkoord gegaan om samen te zitten na het dispuut dat dinsdagavond ontstaan is in de kleedkamer na de pijnlijke uitschakeling van de Koninklijke in de achtste finales van de Champions League tegen Ajax, zo melden Spaanse media.

Na de historische 1-4 in Bernabeu ging de voorzitter naar verluidt verhaal halen in de kleedkamer, wat door de geschorste Ramos niet geapprecieerd werd. De verwijten vlogen heen en weer, symptomatisch voor de crisissfeer binnen de club. Perez zou bovendien gedreigd hebben met een gedwongen vertrek van de aanvoerder, waarop Ramos zou geantwoord hebben: "Betaal me uit en ik ben weg."

Ook de positie van coach Santiago Solari staat ter discussie in de Spaanse hoofdstad. In het geruchtencircuit vallen herhaaldelijk de namen van José Mourinho en Zinédine Zidane. Beide trainers kenden in het verleden heel wat successen met de Koninklijke.