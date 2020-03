Real-spits Jovic lapt quarantaine aan zijn laars om te gaan feesten: “Hey jongen, wil je ons allemaal dood?” YP/TLB

19 maart 2020

14u49 14 Buitenlands voetbal Luka Jovic heeft wat uit te leggen. De 22-jarige spits van Real Madrid werd feestend gespot in de straten van Belgrado, terwijl hij nochtans in zelfquarantaine moest zitten. De Serviër krijgt in zijn vaderland alvast bakken kritiek.

Jovic moest dezer dagen normaal, net als zijn ploegmaats en alle medewerkers bij Real Madrid, in thuisisolatie zitten nadat Trey Thompkins, een speler van de basketbalploeg van Real, besmet was geraakt met het coronavirus. Maar de Serviër lapte die quarantaine dus aan zijn laars, want hij vloog naar zijn thuisland om er de verjaardag van zijn vriendin te vieren. En de politie kwam er dus op uit, zo schrijft onder meer de Spaanse sportkrant Marca.

In Servië wordt Jovic alvast stevig aangepakt. "In plaats van zichzelf af te schermen, maakte hij over de hele stad plezier", schrijft had dagblad Blic. "Luka heeft iets enorm stoms gedaan", klinkt het in boulevardblad Informer. "Hij verliet Madrid en de quarantaine die de club had opgelegd en keerde ondanks alle waarschuwingen terug naar Servië. Het rondlopen zal nu wel afgelopen zijn aangezien hij gerechtelijke vervolging riskeert." Nog een andere krant, Kurir, richt zich rechtstreeks tot de speler. "Hey jongen, wil je ons allemaal dood?", luidt de kop.

Zelfs de Servische premier Ana Brnabic sprak zich woensdagavond uit over de zaak. "We zien negatieve voorbeelden van onze voetbalsterren die voor miljoenen spelen en de verplichte quarantaine overtreden door naar huis terug te keren.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.