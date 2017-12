Real neemt het op tegen steenrijke sjeik die denkt álles te kunnen kopen, zo ook het voetbalwereldje Glenn Van Snick

14u21 0 Photonews Buitenlands Voetbal Vandaag en morgen staan de twee halve finales van het WK voor clubs op de agenda. Straks neemt Gremio het op tegen het Mexicaanse CF Pachuca, Real Madrid krijgt morgen Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten voor de kiezen. Een hoogdag voor de eigenaar van de club uit Abu Dhabi, want de steenrijke sjeik hoopt op een dag het hele internationale voetbal te domineren. En dat lijkt stilaan te lukken.

Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan is de volledige naam. 48 jaar en lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi. Zijn vermogen wordt geschat op een slordige 19,5 miljard euro, waardoor hij een van de rijkste mensen van deze planeet is. Met zijn goedgevulde bankrekening gelooft de eigenaar en voorzitter van Al-Jazira dat zowat alles te koop is. Mansour bezit namelijk veel, héél veel. Volgt u even mee.

Mansour heeft eerst en vooral 32 percent (na er 220 miljoen euro in te hebben geïnvesteerd) van Virgin Galactic, een bedrijf binnen de Virgin Group dat in de nabije toekomst bemande ruimtereizen wil aanbieden, in handen. Ook in de media is de man actief, hij is namelijk een van de belangrijkste aandeelhouders van 'Sky News Arabia' - een variant van de Britse nieuwszender. In de Spaanse gemeente Valencia de las Torres bezit hij een domein van maar liefst 8.200 hectare, terwijl hij tientallen luxe-auto's in de garage heeft staan én het langste jacht ter wereld bezit. De 'Azzam' is maar liefst 180 meter lang, goed voor een prijskaartje van 340 miljoen euro.

De man heeft ook enkele peperdure racepaarden in zijn stal, naast het voetbal een grote hobby van de steenrijke sjeik. Tot de koop toe opende hij exact een maand geleden het 'Louvre Abu Dhabi', een architecturaal meesterwerk waarin de duurste schilderijen - onder meer van Leonardo Da Vinci - pronken. Tel daar de vele politieke functies en postjes in tal van bestuursorganen en oliebedrijven bij en u beseft dat Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan geen kleine garnaal is.

Maar alsof dat nog niet volstaat, wil de man zich ook laten gelden in het voetbalwereldje. Mansour bezit namelijk 'City Football Group', de overkoepelende naam voor Manchester City, Melbourne City en New York City. In 2008 kocht hij de drie clubs op voor 376 miljoen euro, een jaar later deed hij een gouden zaak en verkocht hij alweer dertien percent van alle aandelen voor datzelfde bedrag.

Helemaal aan de top van het voetbalwereldje staat de kapitaalkrachtige man daarmee evenwel nog niet, maar onlangs zette de sjeik alweer een belangrijke stap. Met de aanstelling van ene Pep Guardiola bij City én de grote sommen geld die alweer door ramen en deuren vlogen - denk maar aan de aankopen van onder meer Benjamin Mendy (57 miljoen euro), Kyle Walker (51 miljoen), Bernardo Silva (50 miljoen) en Ederson (40 miljoen) - staan 'The Citizens' comfortabel aan kop in de Premier League en hoopt hij dit seizoen de Champions Leaguetrofee binnen te rijven. Die vele duiten moeten eindelijk eens wat opbrengen. Net als Roman Abramovitsj - Russisch olie-miljardair en eigenaar van Chelsea - moet de hele wereld hem aanschouwen als een van de grootheden uit het wereldje.

Met Al Jazira - het vierde team dat hij bezit - kan hij morgen een nieuwe stap zetten richting die absolute droom. Dan moet de club van Mbark Boussoufa op het wereldkampioenschap voor clubs wel voorbij Real Madrid. Zorgen de manschappen van de Nederlandse trainer Henk ten Cate voor een fameuze stunt, staat hij alweer een stap dichter bij die grote wens. Hij kijkt er alvast reikhalzend naar uit om tussen Gianni Infantino, FIFA-voorzitter en Florentino Perez, de president van de Koninklijke, te mogen zitten. De plek waar hij in zijn ogen hoort.

