Real mist Ronaldo nu al en kan maar beter Courtois snel in goal zetten: Atlético pakt Europese Supercup via verlengingen na twee goals Diego Costa Hans Op de Beeck

15 augustus 2018

23u30 35 Real Madrid RMA RMA 2 einde 4 ATL ATL Atlético Madrid Buitenlands Voetbal Eind mei won Real Madrid wel zijn derde opeenvolgende Champions League, een derde opeenvolgende Europese Supercup zag het aan zijn neus voorbijgaan. In Tallinn werd het, na verlengingen, met 2-4 geklopt door stadsgenoot Atlético, dat op dit moment een pak verder staat. Verdedigende blunders deden 'de Koninklijke' eens te meer de das om. En er is geen Cristiano meer o m dat goaltje méér te maken. Dat Courtois maar snel in de goal staat.

Vooraf werd er massaal gegokt op de minuut waarin Keylor Navas zich traditioneel een keertje zou moeten omdraaien. Wel, 't was minuut één. Na 49 seconden -nooit werd er sneller gescoord in de Europese Supercup- troefde de onvermijdelijke Diego Costa zowel Ramos als Varane af om Keylor in zijn korte hoek het nakijken te geven (0-1). Instinctief dachten we: zo'n goal krijgt Courtois -hij zat in de tribune- nooit om de oren. Lopetegui is het ongetwijfeld met ons eens. Zondag tegen Getafe staat niets het grote debuut van de Rode Duivel in het Bernabéu in de weg.

Dat Real nog altijd betere voetballers in huis heeft dan Atlético, werd het volgende uur duidelijk. Een gretige Bale bevestigde in de eerste helft al het goede uit zijn voorbereiding. Niet toevallig was het zijn geweldige assist die Benzema inkopte (1-1). Op het uur zetten 'Los Merengues' de scheve situatie helemaal recht, met dank aan Juanfran die hands beging in de eigen zestien. Sergio Ramos zette de penalty feilloos om (1-2) en vierde met een wandelingetje waarop Conor McGregor jaloers zou zijn. Je houdt van me of je haat me. Net als met de MMA-topper is het met Ramos nooit saai. In de eerste helft had hij Diego Costa ook al eens met zijn elleboog laten kennismaken. Geen akkefietje ging voorbij of de kapitein moest zich laten gelden.

Lopetegui liet de met Inter flirtende Modric invallen en leek zijn eerste prijs -de vijfde Europese Supercup voor Real- binnen te hebben. Tot Marcelo zich nog iets sterker waande dan hij is. Dom balverlies op zijn linkerflank en enkele tellen later had Costa via Juanfran en de sterk ingevallen Correa zijn tweede van de avond in het netje liggen (2-2). Verlengingen, en daarin ging het van kwaad naar erger met Real. Varane was een WK lang één brok Frans graniet, maar leek in Tallinn wel een verdediger van KV Kortrijk. Saúl nam het cadeau weliswaar bijzonder heerlijk in dank aan. Wat een volley (2-3). 'Better Call Saul'. Een goeie Netflix-tip: het derde seizoen van deze 'Breaking Bad'-prequel is recent van start gegaan. Nog voor het einde van de eerste verlenging lag de Real-verdediging nog maar eens op apegapen: 2-4 via Koke en boeken dicht. (lees hieronder verder)

Het was in Tallinn even na half één 's nachts, toen Atlético zijn derde Europese Supercup in de lucht hees. Voorzitter Perez en Lopetegui moeten ongetwijfeld even geslikt hebben. Natuurlijk is deze nederlaag niet te wijten aan het vertrek van Ronaldo, net zoals eventuele winst niet omwille van Cristiano zou geweest zijn. Maar je kon er prat op gaan dat CR7 in deze match minstens een keertje gescoord had, bijvoorbeeld in minuut 89 voor de 3-2, terwijl Lopetegui nu genoodzaakt was onervaren knapen als Dani Ceballos en Borja Mayoral in te brengen. Een club de standing van Real onwaardig. Terwijl Simeone de luxe had naast de Ghanese krachtpatser Partey ook Correa en Vitolo te laten invallen, heerschappen die het klappen van de zweep kennen en het aanzien van de match veranderden. Neen, Florentino: het is nu niet de moment om voor vrek te spelen. Of een jaar zonder trofee loert om de hoek. Of waarom dit pijnlijke verlies eind dit seizoen weleens een godsgeschenk voor Real kan zijn.