Real Madrid, zonder Courtois, uit Copa gekegeld door Real Sociedad: 3-4

06 februari 2020

21u03 4 Copa del Rey Verrassing in de Spaanse beker. Real Sociedad heeft Real Madrid een smadelijke nederlaag toegediend in de kwartfinales: 3-4. Courtois, dit seizoen gespaard van de Copa del Rey, zag zijn vervanger Areola geen goeie beurt maken. De Fransman zag er niet goed uit bij de 0-1 en werd meteen na de pauze twee keer geklopt door Alexander Isak, 20-jarige Zweedse spits van de Basken.

Isak was goed voor twee goals in evenveel minuten (0-3), snel na de pauze. Vooral zijn eerste was erg knap, een acrobatische retro. Real, nog steeds zonder Hazard, zag hoe een slotoffensief strandde op één goal van de gelijkmaker. Marcelo, Rodrygo en Nacho scoorden voor de thuisploeg.

Het mooiste samenspel tussen Ødegaard en Isak leverde dan nog geen goal op. De voormalige middenvelder van Heerenveen en Vitesse stak de bal door de Real-defensie heen en Isak rondde prima af. De VAR keurde het doelpunt echter - terecht - af vanwege buitenspel.

Ødegaard (21) hield zich na zijn 0-1 wel in, hij staat immers nog onder contract bij Real Madrid. Goal waarbij Alphonse Aréola geen punten scoorde. Hij verwerkte de knal van Isak verkeerd, waarna Ødegaard met binnenkant voet, zonder kracht, binnentikte. Toch ging de bal door de benen van de doelman.

Marcelo deed na een klein uur wat terug door in de korte hoek tegen te scoren. Real zette daarna aan, maar Mike Merino leek op aangeven van Isak de wedstrijd te beslissen (1-4). Van het doelpunt van Rodrygo in de 81ste minuut raakte Real Sociedad niet in de war, maar de treffer van Nacho zorgde in blessuretijd voor een paar hectische minuten, met ook een rode kaart voor Andoni Gorsabel. De club uit San Sebastian hield echter stand en staat in de halve finale van de Spaanse beker.

Eerder al plaatsten zich CD Mirandés, middenmoter uit de tweede liga, en Granada zich voor de halve finale. Ook FC Barcelona speelt vanavond. In Bilbao is er om 21u afgetrapt.