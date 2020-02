Real Madrid, zonder Courtois, uit Copa gekegeld door Real Sociedad: 3-4 Redactie

06 februari 2020

21u03

Verrassing in de Spaanse beker. Real Sociedad heeft Real Madrid een smadelijke nederlaag toegediend in de kwartfinales: 3-4. Courtois, dit seizoen gespaard van de Copa del Rey, zag zijn vervanger Areola meteen na de pauze twee keer geklopt door Alexander Isak, 20-jarige Zweedse spits van de Basken. Hij was goed voor twee goals in evenveel minuten (0-3), snel na de pauze. Vooral zijn eerste was erg knap, een acrobatische retro. Het Noorse talent Ødegaard had er 0-1 van gemaakt. Real, nog steeds zonder Hazard, zag hoe een slotoffensief strandde op één goal van de gelijkmaker. Marcelo, Rodryo en Nacho scoorden voor de thuisploeg. Ook FC Barcelona bekert vanavond. Op het veld van Bilbao is de partij om 21u afgetrapt. (dadelijk meer)

Alexander Isak x2 mot Real Madrid 🤫 pic.twitter.com/slaBjTRymT västerort(@ vsterort) link