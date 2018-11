Real Madrid vond vóór Anderlecht al de weg naar Azië: grootmacht opende in China majestueuze en peperdure voetbalschool YP/GVS

30 november 2018

06u30 0 Buitenlands Voetbal Michael Verschueren, de nieuwe sterke man van Anderlecht, onthulde eergisteren al zijn plannen om onder meer kapitaalinjecties te zoeken via een Amerikaanse jeugdacademie en Chinese samenwerkingsverbanden. En paars-wit is niet de eerste voetbalclub die de weg naar Azië heeft gevonden. Ook Real Madrid heeft bijvoorbeeld een samenwerking afgesloten met het hyperambitieuze Guanghzou Evergrande, dat in 2012 de grootste voetbalschool ter wereld uit de grond stampte.

Chinese clubs haalden de afgelopen jaren met astronomische bedragen buitenlandse sterren als Graziano Pellè, Oscar, Carlos Tevez en Rode Duivel Axel Witsel in huis. De Chinese kooplust leidde zelfs tot kritiek vanuit de eigen bond, die vindt dat de clubs geld verspillen en de ontwikkeling van eigen talenten beknot. Dus zijn ze bij Guangzhou Evergrande een andere weg ingeslagen. Die ploeg spendeerde ook wel veel geld aan topaankopen als Jackson Martinez en Paulinho, maar investeerde ook in wat de grootste voetbalschool ter wereld moet zijn. En die tactiek werpt ook zijn vruchten af, want de club kroonde zich de laatste zeven jaar telkens tot kampioen in de Chinese Super League.

And... here's the moment Shanghai SIPG are crowned CSL champions. They become the first team not named Guangzhou Evergrande to win the title for eight years. pic.twitter.com/mNxtLYPUtx Wild East Football(@ wildeastfootbal) link

De Evergrande Football School zag het levenslicht in 2012 en inmiddels is het de grootste school ter wereld. Het is gespreid over een oppervlakte van liefst 300 are en hun meer dan 2.800 studenten - 2.600 jongens en 200 meisjes - kunnen beschikken over liefst 50 voetbalvelden. De studenten trainen tot zes keer per week, onder de hoede van onder meer 24 trainers die verbonden zijn aan de Spaanse grootmacht Real Madrid. Dat kwam de ‘Koninklijke’ overeen met de Chinese recordkampioen. De oefenmeesters geven hun trainingen in het Spaans, maar beschikken allen over vertalers die de instructies meteen vertalen naar het Chinees. “Wat we vooral merken is dat onze studenten voetbaltechnisch wel begaafd zijn, maar dat de grootste moeilijkheid ligt op tactisch vlak, op het vlak van beslissingen maken”, zei Sergio Zarco Diaz, een van de 24 Spaanse coaches, daar eerder al over. Een les op de vijf is een voetbaltraining, de overige tijd worden de traditionele vakken onderwezen.

De bouwers ervan hadden slechts tien maanden nodig, maar het prijskaartje van dit alles liep wel op tot meer dan 150 miljoen euro. Ook nog inbegrepen in die prijs: gebouwen voor de basisschool en voor de secundaire school, een laboratorium, een bibliotheek, een stadion, een zwembad en een auditorium. Bovendien beschikken de studenten ook over een slaapzaal (los van die van de coaches en leraars) en is er nog een kantine, enkele supermarkten en een entertainmentcenter. Ouders die hun kinderen hier naartoe willen sturen, moeten jaarlijks zo’n 7.500 euro aan inschrijvingsgeld ophoesten, een bedrag dat hoger ligt dan het gemiddelde jaarinkomen in China.

“Binnen de vier jaar zal het Chinese voetbal zeker al stappen vooruit hebben gezet en misschien staan we tegen dan opnieuw aan de top van het Aziatische voetbal”, zei schooldirecteur Liu Jiangnan in 2016 aan CNN. Een idee dat gesteund wordt door de Chinese president Xi Jinping. De man is al sinds zijn kindertijd een hevige voetbalfan en verplichtte elke Chinese school eerder al om de sport in het leerplan op te nemen.

De president droomt, maar intussen kreeg China eerder dit jaar (halfweg de vooropgestelde deadline) wel onder meer al rammel van Wales (6-0) en Tsjechië (4-1), twee landen die zich niet wisten te plaatsen voor het WK afgelopen zomer. Maar het mag duidelijk wezen dat dit een project is voor de lange termijn. Nog dit: wanneer de studenten het grondgebied betreden, zien ze een 12 meter hoge replica van de wereldbeker staan. Een constante reminder dus, naar wat het ultieme doel is. En dat Cristiano Ronaldo samen met enkele ploegmaats van Real Madrid al eens een bezoekje kwam brengen, zal de talentjes wellicht nóg meer motiveren.

