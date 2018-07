Real Madrid twijfelt, Eden Hazard kandidaat aanvoerder bij Chelsea

Kristof Terreur in Engeland

28 juli 2018

09u45

Chelsea overweegt Eden Hazard (27) aanvoerder te maken in een laatste poging om hem gelukkig te houden. Ondertussen dubt Real Madrid verder over de Rode Duivel. Hij blijft te duur.

Een definitieve knoop heeft Maurizio Sarri nog niet doorgehakt over de kapiteinsband, maar hij fluisterde wel in dat voor hem César Azpilicueta, Cesc Fabregas en Eden Hazard in aanmerking komen om Gary Cahill op te volgen. De club wil er alles aan doen om onze landgenoot te paaien. Elke poging tot onderhandeling met Real Madrid werd, tot nu toe, afgeblokt door het bestuur. Hazard is niet te koop. Om hem te tevreden te houden bereidt het bestuur een nieuw contractvoorstel - boven 360.000 euro bruto per week - voor en de trainer overweegt hem op te schuiven in de spelershiërarchie. Maar of dat Hazard helemaal tevreden zal kunnen stellen? Hij heeft sportief grotere dromen, maar dat is dus zonder Chelsea gerekend.

Op 9 augustus sluit de Engelse transfermarkt, veel vroeger dan in andere landen. In principe zijn overgangen naar buitenlandse liga’s dan nog mogelijk, maar de Londense club is niet zinnens een van zijn sterspelers na de deadline te laten vertrekken. Liefst van al ziet eigenaar Roman Abramovich sportief en commercieel uithangbord Hazard blijven, zonder slag of stoot in de komende veertien dagen. Dat is de belofte die ze aan nieuwe coach Maurizio Sarri hebben gemaakt.

Jongensdroom

Twee weken nadat Hazard in Sint-Petersburg nogmaals benadrukte dat hij aan een nieuwe uitdaging toe is, staan de gesprekken op clubniveau nog nergens. Na een nieuwe ‘njet’ van Neymar en de onbeschikbaarheid van Kylian Mbappé (beiden PSG) was hij wel degelijk de nieuwe prioriteit van Real geworden als opvolger van Ronaldo. Een kans die hijzelf evenmin wilde laten liggen. Het was now or never, nu of nooit, voelde hij.

Van kindsbeen af droomt hij ervan om ooit voor Real te spelen. Een ambitie die hij nooit verborgen heeft. Dat weten ze bij Chelsea, dat weten ze ook bij Real. Zijn “jullie kennen mijn voorkeursbestemming” daar in Rusland, hintend op Real, was de laatste bevestiging voor de ‘Koninklijke’ om vol op hem in te zetten. De club stond al lange tijd in contact met zijn entourage, maar de afgelopen weken werden die geïntensifieerd. Dealmakers roken hun kans. Alleen: schot kwam er amper in een transfer.

Nog geen officieel miljoenenbod

Hazards wens is op dit moment geen werkelijkheid. Zeker omdat Chelsea alle pogingen tot onderhandelingen blijft blokkeren. On and off the record heet Hazard er niet te koop. Vanuit Spanje liep er nog geen officieel miljoenenbod binnen, wat diverse websites in Frankrijk, Engeland en Spanje hun lezers ook wijs proberen te maken - morgen iets anders. Vooral omdat Real uit gesprekken met makelaars en vertegenwoordigers van de Engelse club weinig aanmoedigingen heeft gekregen.

Een wereldrecordsom van 225 miljoen euro, een bod waar ze op Stamford Bridge wel over zouden nadenken, is Real niet bereid te betalen. In Madrid hopen ze op een veel gunstiger tarief, maar kijken ze ondertussen in eigen rangen. Pas als die kleine opening op een betere prijs er is, zal Real echt bougeren. De kans is op dit moment klein. In de eerste plaats zal dan naar de speler worden gekeken. De drievoudige Champions Leaguewinnaar ziet targets graag een overgang forceren. Vraag is of Hazard zo ver wil gaan in de jacht op zijn droom - Barcelona, dat ook snuffelde, is geen optie meer.

Bronnen bij Chelsea blijven voorlopig relaxed. Nochtans liet Hazard zijn werkgever in december weten dat hij zijn in 2020 aflopende contract niet verlengt en dat hij na zes jaar in Londen toe is aan iets anders - de stap naar de absolute Europese top. Zijn uitspraken in Rusland kwamen dus alles behalve als een verrassing. Achter de schermen heeft Chelsea zich de voorbije zes maanden voorbereid op een mogelijk vertrek en zijn er ook lijntjes uitgelegd naar potentiële vervangers, maar als het van Abramovich afhangt, blijven die in een schuif. Het is de bedoeling van de club om Hazard uit de markt te prijzen. Maar wat als die straks een officieel transferverzoek indient?

Ook Courtois wacht

Ondertussen wacht ook Thibaut Courtois op Tenerife nog altijd ongeduldig op de afhandeling van zijn droomtransfer naar Real. Chelsea en de Spaanse club zijn het principieel eens over een transfersom van circa 40 miljoen euro en de nationale nummer één is er al een tijdje persoonlijk uit over een miljoenencontract. Alleen: Chelsea heeft nog altijd geen vervanger beet en zolang die er niet staat, geeft zijn club niet de finale zegen.

Hazard zou Courtois straks graag vervoegen in Bernabéu. De doelman hoopt hetzelfde. IJdele dromen?