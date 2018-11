Real Madrid legt eerste lijntjes uit: Roberto Martínez een van de kandidaten om nieuwe coach te worden KTH/RN

02 november 2018

09u07 0 Buitenlands Voetbal Real Madrid is nog niet aan de orde. Bondscoach Roberto Martínez bereidt zijn planning met de Rode Duivels voor alsof er geen Spaanse interesse is. Na het afhaken van Antonio Conte snuffelt Real rond, op zoek naar een opvolger voor de ontslagen Julen Lopetegui.

Volgens de regels van La Liga moet de club binnen twee weken immers permanent een trainer benoemen: of huidig interim-coach Santiago Solari, of iemand anders. Martínez, zo wordt in Madrid bevestigd, is een van de kandidaten op het lijstje van voorzitter Florentino Pérez. In Engelse makelaarsmiddens valt te horen dat de eerste lijntjes zijn uitgelegd (lees: een telefoontje naar zijn agent) en dat de Koninklijke snel met Martínez rond de tafel wil, maar die wens werd vooralsnog geen werkelijkheid. Bij de KBVB liep er nog geen verzoek tot onderhandelingen binnen en hebben ze nog geen zorgelijke signalen ontvangen. Martínez zelf mijdt het onderwerp liever: “Over geruchten praten is tijdverlies.” Martínez kan onder zijn contract bij de bond uit, maar een club moet wel eerst toestemming vragen.

Bij Real hopen ze stiekem dat Solari de komende weken goeie resultaten haalt. Pérez droomt nog altijd van een trainer als Mauricio Pochettino (Tottenham) of José Mourinho (Man United). Beiden zijn op dit moment niet beschikbaar. In de zomer wel?