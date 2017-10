Real Madrid heeft in Spaanse beker twee strafschoppen nodig tegen derdeklasser Redactie

09u32

Bron: Belga 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Real Madrid heeft gisteren zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Copa del Rey met 0-2 gewonnen op bezoek bij derdeklasser Fuenlabrada, een Madrileense voorstad.

Real, dat zonder Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Sergio Ramos aantrad, had wel twee strafschoppen nodig om afstand te nemen in de derby. Marco Asensio (63.) en Lucas Vazquez (80.) faalden niet van op de stip en gaven de Koninklijke zo een comfortabele uitgangspositie voor de return, die eind november in Bernabeu gespeeld wordt.

Real Madrid beëindigde de wedstrijd overigens met tien, na een rode kaart voor Jesus Vallejo. De verdediger beleefde zo een debuut in mineur en moet vrezen voor enkele speeldagen schorsing. Ook de thuisploeg sloot de wedstrijd met tien spelers af, na twee keer geel voor Paco Candela.

