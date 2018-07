Real lonkt voor twee Duivels: Hazard wacht na heldere hint, Chelsea wil 225 miljoen. Courtois weldra een Galáctico met gouden handschoenen? Kristof Terreur en Pieter-Jan Calcoen in Rusland

16 juli 2018

06u26

España por favor. Als het van Eden Hazard (27) afhangt, voetbalt hij straks in Spanje, bij voorkeur in het wit van Real Madrid. Zijn hint laat niets aan de verbeelding over, maar zeker is de bestemming niet. Er zijn nog Chelsea en de vraagprijs van circa 225 miljoen euro. Misschien neemt Eden dan zijn maatje Thibaut mee. Met 'de Koninklijke' is Courtois er persoonlijk zo goed als uit, met de 'Golden Glove' kan hij mogelijk nog iets meer eisen. Real lonkt voor twee Duivels.

Het was met een welgemikt schot dat Eden Hazard de bal in het kamp van Chelsea en Real Madrid trapte. Nadat hij in de kleedkamer eerst een hamburger had verorberd, wist Hazard heel goed wat hij deed, daar in het Zenit Arena. Een actie met voorbedachte rade, geen instinctieve dribbel om de toekomstvraag heen. Zijn transferdossier kan immers wat druk gebruiken. Op zijn droomclub Real Madrid, wegens gedub over de prioriteiten. Op Chelsea ook, dat zich weinig flexibel opstelt en zijn uithangbord liever niet verpatst.

De status van zijn transfer: it's complicated - 't is ingewikkeld. "Ik ga nu eerst op vakantie", zei Hazard. "Daar moet ik mezelf de juiste vragen stellen. Eerlijk gezegd weet iedereen dat ik zes fantastische jaren heb gehad bij Chelsea, maar misschien is het nu wel tijd voor iets anders. Ik kan beslissen of ik vertrek of blijf, maar Chelsea zal altijd zijn zegen moeten geven. Ik ben op een moment in mijn carrière aanbeland dat ik misschien van club wil veranderen. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Ik heb me altijd goed gevoeld bij Chelsea, maar on verra. Alle topclubs zijn ondertussen de revue gepasseerd. (lachend) Misschien word ik binnen twee a drie dagen aan Bayern gelinkt. Non, jullie kennen mijn voorkeur."

Hazard hoopt dat de clubs buigen voor zijn wil. Internationaal heeft hij, na een top-WK, qua marktwaarde en imago nooit sterker gestaan. Zijn boodschap richting Chelsea: laat me gaan voor minder dan 225 miljoen, de richtprijs die in Londen circuleert. De boodschap richting Real Madrid: kom me toch halen en ik verkies jullie boven Barcelona. Alleen is Chelsea enkel bereid hem te verkopen aan zijn voorwaarden: liefst boven 225 miljoen euro - een wereldrecord. Een prijs waar Barcelona op afknapt, Real twijfelt als vanouds. Na de verkoop van Ronaldo aan Juventus is er voldoende budget, maar Hazard was tot voor dit weekend geen eerste keus.

Ondanks ontkenningscommuniqués hebben ze bij Real Neymar en Kylian Mbappé nog niet helemaal opgegeven. Chelsea hoopt deze week duidelijkheid te krijgen van Hazard en de geïnteresseerde clubs - de Engelse club wil een soap vermijden. Zou Hazard binnen drie weken toch de voorbereiding aan moet vatten bij 'The Blues', zal dat met gezonde tegenzin gebeuren, maar zonder lang gezicht.

Courtois: weldra een Galáctico met gouden handschoenen?

Niet één zonder twee. Misschien neemt Eden straks zijn doelman mee. Er staat alvast een trofee bij op de onderhandelingstafel. Met Real Madrid is hij er persoonlijk zo goed als uit, maar met de 'Golden Glove' kan Thibaut Courtois mogelijk nog iets meer eisen. Zijn reputatie en marktwaarde kregen gisteren nog een extra boost. Een Galáctico met gouden handschoenen.

Een akkoord is er nog niet, wel optimisme. Ook in Spanje. Real Madrid speelt het transferspel in de hoop dat Chelsea de vraagprijs voor Thibaut Courtois (26) nog laat zakken. Tot hij een koopje wordt dat ze niet kunnen laten liggen tot zo’n 30 a 35 miljoen euro. Op die finale push van Real is het nog altijd wachten. Al weken - typisch voor Real. Met Courtois’ zaakwaarnemer Christophe Henrotay werd er een tijdje geleden al een vijfjarig contract en een miljoenencontract besproken, maar sindsdien ging Real op de rem staan. Interne verdeeldheid, maar ook een strategie. Courtois' contract loopt in minder dan een jaar af. En Chelsea staat met de rug tegen de muur.

"Alle opties liggen open, ook bij Chelsea blijven ja." Dat hij zinnens is te blijven, geloven ze zelfs op Stamford Bridge niet. Praatjesmaker. In Londen kennen ze de vertrekwens van Courtois, die gewoon dichter bij zijn twee kinderen wil gaan wonen in Madrid. Sinds Chelsea hem in 2014 terugriep uit Spanje, is er geen seizoen voorbijgegaan of er is niet gepraat over een terugkeer naar het land waar hij zijn hart verloren heeft . Eind vorig jaar dacht Chelsea hem toch te kunnen overtuigen van een verlengd verblijf. Er lag een voorstel op tafel om van hem de bestbetaalde doelman ter wereld te maken, met een weeksalaris van ruim 225.000 euro. Beide partijen stonden op een gegeven moment dichtbij een akkoord, maar Courtois krabbelde terug toen PSG en Real zich plots weer manifesteerden. Bij Chelsea is CEO Marina Granovskaia ondertussen het getalm en de spelletjes van Courtois en co. beu.

Net als Eden Hazard heeft Courtois zijn voorkeur voor Real nooit weggestoken. In zijn kamer hing destijds een grote vlag van de Koninklijke en Iker Casillas was een van zijn jeugdidolen. Courtois al lachend: “Waar ik ook ga, Hazard moet mee. Wij laten mekaar niet meer los. Ach, we zullen wel zien. Nu eerst vakantie. En tussendoor eens met mijn entourage overleggen."