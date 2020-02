Real en Ronaldo, sinds de breuk op hetzelfde moment in tranendal: “Bezint voor ge ergens anders begint” Stephan Keygnaert

27 februari 2020

Real Madrid en Cristiano Ronaldo zijn niet beter geworden van de breuk in de zomer van 2018.

Ronaldo miste het respect van voorzitter en club, die op hun beurt meenden dat Cristiano zijn beste tijd achter zich had liggen - 100 miljoen vanuit Turijn is dan in Financial Fair Play-tijden gretig meegegraaid.

Hebben beide partijen een inschattingsfout gemaakt, zeg.

Real Madrid nog het meest. Straks wordt het voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Met Ronaldo haalde Madrid acht jaar op rij minstens de halve finale en won het vier keer EC1.

Cristiano werd vorig seizoen weliswaar kampioen in de Serie A, maar op het internationale toneel - zijn commerciële speeltuin - werd Juve in de Champions League uitgeschakeld door Ajax en klopte Messi hem onder de spotlights van de Ballon d’Or.

Gisteravond verloren Cristiano en de Oude Dame zelfs in Lyon, een club in Frankrijk op vijftig punten of zo van PSG.

De Koninklijke en Cristiano: samen op hetzelfde moment in het tranendal.

Madrid-voorzitter Florentino Pérez en Ronaldo zijn slachtoffers van hun ego-oorlog. Allebei vonden ze dat het blinkend goud gedurende de zeven vette jaren hún stempel droeg. Al die tijd hadden beide haantjes een haat/liefde-verhouding. Ze konden niet met en ze konden niet zonder.

Clashes tussen vedetten en clubs, je ziet het wel vaker. Neymar en Barcelona.

Real Madrid en CR7 maakten van elkaar een wereldleider. Vandaag ontbeert Real de goals, het winnaars-DNA, en het aura van Ronaldo. Die op zijn beurt het prestige en de machtsuitstraling van Real Madrid CF mist.

De gevolgen zijn catastrofaal.

Scheiden doet lijden.

Een verzoening is onmogelijk.

Bezint voor ge ergens anders begint.