Real blijft een tragisch geval: thuis niet langs Valladolid

24 augustus 2019

20u40 0 Real Madrid RMA RMA 1 einde 1 VLD VLD Real Valladolid

Hittegolf? Híttegolf? Het is al drie máánd hittegolf in Madrid. 33 graden deze avond bij de aftrap in Bernabéu. Een vol Bernabéu - wat een doodgewone zege in Celta al niet kan doen met de Madrileen. Een sociohand is hier gauw gevuld.

Geen Hazard, wel Courtois.

Real Madrid voorts met Bale én James aan de aftrap - de verstotelingen heropgevist. Welke sportieve coherentie?

Monotoon aanvalsspel van Real dat geen ritmeversnellingen in huis had - kom asap terug Eden.

Kansjes. Een paar. Benzema kreeg de beste.

Na de rust zakte de zon achter de stadionmuren en konden we uit de sauna komen.

De veteranen van Madrid bleven de plaatselijke processie stappen. De vlotte zege in Vigo was, zoals voorspeld, een oogverblinding. Een fata morgana.

Valladolid liet na om de counter goed uit te spelen.

Casino in het slotkwartier: Real met vier spitsen. Een fabelachtig doelpunt van Benzema zorgde voor de voorsprong (1-0), balverlies van Kroos leidde de 1-1 in.

Real Madrid blijft een tragisch geval.

