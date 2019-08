Ratko Svilar over zoon Mile: “Wij willen uitleenbeurt, maar Benfica...” PJC

13 augustus 2019

09u42 0 Buitenlands voetbal Eindelijk duidelijkheid. “Benfica wil Mile niet kwijt”, zegt Ratko Svilar over zijn zoon. Maar de 19-jarige doelman wil stilaan wel spelen.

De verhalen blijven maar opduiken in Portugal. Met vaak een negatieve bottom line: ‘Mile Svilar moét weg bij Benfica’. Ook afgelopen weekend speculeerden de Portugese media over de toekomst van de voormalige Belgische jeugdinternational. Dat Svilar met Benfica B aantrad in de tweede klasse tegen Estoril (2-1-zege), was voor lokale journalisten andermaal het bewijs dat de speler aan zijn laatste dagen bezig is bij de topclub.

Maar volgens papa en Antwerp-legende Ratko Svilar gaat het om foute berichtgeving. “Want Benfica wil Mile absoluut niet kwijt”, zegt Ratko. “Wij hebben een uitleenbeurt gevraagd - Mile moet nu echt wel gaan spelen, vandaar ook dat hij meedeed met het tweede -, maar dat wil Benfica enkel zonder aankoopoptie. Dat maakt het niet evident. Ach, de club gelooft tenminste in hem. Ze noemen hem zelfs ‘hun toekomst’.”

Slechts derde keeper

Ondanks die lovende woorden is de familie Svilar niet volmaakt gelukkig in Portugal. Mile is er slechts derde keeper, na Vlachodimos en Zlobin, die ook pas begin de twintig zijn. “Het is logisch dat we liever zouden hebben dat Mile geregeld speelt”, aldus Ratko. “Misschien dat er nog een oplossing uit de bus komt, maar net zo goed tekent Mile bij. Benfica wil zijn contract (dat loopt tot 2022, red.) verlengen. Wie weet...”

Svilar speelt sinds 2017 bij Benfica, dat hem wegplukte bij Anderlecht, maar titularis worden, lukte nog niet. Er waren de voorbije weken vage contacten met Belgische clubs, tot concrete onderhandelingen kwam het niet.