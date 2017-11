Ramos wakkert geruchten aan: "Deur voor Neymar staat open" Glenn Van Snick

11u41

Bron: Cadena SER 0 Photonews Neymar en Sergio Ramos in duel, binnenkort in hetzelfde team? Buitenlands Voetbal Neymar naar Real Madrid, het zou de voetbalwereld - alweer - helemaal op z'n kop zetten. Gisteren kwam het bericht dat Real-voorzitter Perez al een gesprek zou hebben gehad met de vader van de Braziliaan, en nu roert ook Sergio Ramos zich in de hetze. "Misschien was een rechtstreekse overgang van Barcelona naar ons te gevoelig?"

Gisteren staken er geruchten de kop op dat Neymar opnieuw voor een heuse transfersoap zou zorgen. De Braziliaanse ster zou zich ongelukkig voelen in Parijs, dus is Real Madrid er als de kippen bij om de situatie van de recordtransfer met argusogen op te volgen. In die mate zelfs dat Florentino Perez, voorzitter van ‘Los Blancos’, volgens 'El Mundo Deportivo' al een persoonlijk gesprek had met de vader van Neymar. Straf, en nu doet ook Sergio Ramos zijn duit in het zakje.

AFP Sergio Ramos

In een interview met het Spaanse radiostation 'Cadena SER' staat de verdediger van De Koninklijke immers te springen voor de komst van de PSG-vedette. "Ik wil enkel de beste spelers om me heen, en Neymar is duidelijk een van hen. Mocht ik het voor het zeggen hebben, zou ik hem altijd aantrekken", windt Ramos er weinig doekjes om. "Ik denk dat het te gevoelig was om rechtstreeks van Barcelona naar grote rivaal Real te trekken. Je weet nooit wat er kan gebeuren in het voetbalwereldje. De deur staat zeker open, want ik heb een goede relatie met hem."

Photo News Dani Alves met Neymar.

Mocht de spectaculaire overgang er ooit van komen, wil Ramos wel een belangrijke maar leutige voorwaarde in zijn contract opnemen. Neymar was de voorbije jaren immers telkens geblesseerd in het weekend dat zijn zus verjaarde. "Mocht hij naar Real komen, moeten we inderdaad onderhandelen over de verjaardag van zijn zus", eindigt de Spanjaard met een grappige noot.

REUTERS Neymar op training.