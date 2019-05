Ramos blijft Real Madrid tot pensioen trouw én hoopt op komst Hazard: “Hij kan ons veel bijbrengen” Manu Henry

30 mei 2019

17u52 0 La Liga De speculaties omtrent een transfer naar China worden naar de prullenmand verwezen. Sergio Ramos (33) blijft bij Real Madrid, zo verkondigde hij vanavond tijdens een persconferentie. Zidane kan blijven rekenen op zijn kapitein, die zich sinds 2005 ontpopte tot een clubicoon.

“Er is de voorbije week veel gespeculeerd, maar ik ben en blijf een Madridista. Ik wil met pensioen gaan hier. Ik wil graag afscheid nemen door de grote poort - als een winnaar”, opende Ramos zijn persbabbel. Het China-verhaal is van de baan. Ramos ontving afgelopen week een lucratieve aanbieding uit de Chinese Super League. Volgens Spaanse media had de Spanjaard er wel oren naar, zelf ontkent hij dat formeel. “Het aanbod uit China lag op tafel, maar ik heb nooit overwogen om te vertrekken. Ik voel me hier geliefd.”

Dat het na de Champions League-uitschakeling tegen Ajax tot een opstootje kwam tussen Ramos en Pérez in de kleedkamer, deed de geruchtenstroom enkel aanwakkeren. “Maar de president en ik hebben een prima band. We zijn als vader en zoon. Natuurlijk zijn er soms problemen, maar ja, wie heeft er nooit ruzie gehad met zijn vader?” Het contract van Ramos loopt nog tot 2021.

Intussen komt de transfer van Eden Hazard naar de Spaanse hoofdstad almaar dichterbij. Ook Ramos wil de Rode Duivel graag als ploegmakker, bekende hij. “Eden Hazard is een topspeler. Hij zou ons veel kunnen bijbrengen. Ik hoop dat hij komt.”