Raman bloeit, mede dankzij de liefde, open in Düsseldorf: "België verlaten was een goed idee"

10u23 24 BELGA Buitenlands Voetbal Benito Raman (23): de rebel heeft rust gevonden in Duitsland. Relaxed, maar nog altijd even ambitieus. "Ik hoop op een dag in de Bundesliga of de Premier League te spelen."

'Retrouvailles' in Marbella. Terwijl Standard - de moederclub van Raman - op het ene veld traint, doet de Gentenaar dat met Fortuna Düsseldorf 200 meter verderop. Drie keer trainen per dag is geen uitzondering voor de Duitsers. Raman grijnst. "Het is nog zwaarder dan ik verwacht had. Vanhaezebrouck werkte destijds al heel intensief, maar dit is nog iets helemaal anders. Ook al zijn de trainingen korter, de intensiteit ligt hoger. Het is redelijk pittig. Maar het is goed als we zo blijven trainen, we kunnen er alleen beter van worden. Onze manier van werken is anders dan de meeste Belgische ploegen. (lacht) Er waren wat ploegmaats die de training van Standard bekeken. Ze kwamen naar mij en zeiden dat het toch wat meer op 'fun' dan werken leek. Of er veel verschil zit tussen de twee ploegen? Op tien keer, moet Düsseldorf toch zes of zeven keer kunnen winnen tegen Standard. Als we op ons best zijn, kom je heel moeilijk door ons blok. Het zouden alleszins evenwichtige wedstrijden zijn."

Het vertrek in Luik was er eentje dat op het laatste moment tot stand kwam. Spijt van zijn keuze heeft Raman echter niet. "Ik vind dat ik er goed aan heb gedaan om weg te gaan in België. Ik toon nu: 'Kijk, ik ben er nog altijd.' Ik hoef niet per se te bewijzen dat zij verkeerd waren. Ik heb het de voorbije vier maanden gewoon heel goed gedaan. Het niveau ligt hier op sommige momenten hoger. Vanmiddag speel ik nu toevallig tegen Standard, speciaal is dat niet. Al vind ik wel dat ik - gezien mijn kwaliteiten - zeker mijn plaats zou hebben bij hen. Maar het hangt ervan af wie de coach is. De ene heeft je nodig, de andere niet."

Tussen Sá Pinto en Raman klikte het met andere woorden niet. Twee temperamentvolle karakters. "Als ik hem zie, zal ik hem een hand geven. Ik heb geen probleem met hem. Hij moest mij niet hebben, dat kan gebeuren in het voetbal. Voor het seizoen zei hij dat het moeilijk zou worden en dat ik moest wachten op een kans. Ik wist meteen dat het niet ging gebeuren. Ik ben geen speler die vier, vijf matchen op de bank blijft zitten om op een kans te wachten. Dat kan ik niet. Daarom besloot ik om te vertrekken. Ik ga er trouwens van uit dat ik volgend jaar nog in Düsseldorf zit. Ik zou ooit nog graag voor Standard spelen, maar op dit moment zie ik geen reden om terug te keren naar België. Ik heb ook nog niets vernomen van de club of het bestuur. Als er iets is zal ik het wel horen, hé."

De blik is nog altijd even guitig, maar Raman lijkt volwassener geworden in Duitsland. Geen fratsen naast het veld én met vijf goals en twee assists maakte hij zich onmiddellijk populair. Chouchou van de fans. "Het is leuk dat ze me waarderen", lacht hij. "Het is snel gegaan. Misschien komt dat omdat ik me altijd voor de volle honderd procent geef. En de doelpunten helpen natuurlijk ook."

Met dank aan Instagram

Uit alles blijkt dat de flankaanvaller zich goed in zijn vel voelt. Hij is ontspannen, relaxed. Geen muizenissen in het hoofd. Ook op persoonlijk vlak is Raman een nieuwe weg ingeslagen. Het leven op een hotel heeft plaatsgemaakt voor een appartement in de stad, het vrijgezellenbestaan voor een vaste relatie. "Ik ben rustiger geworden, dat klopt. (lacht) Vroeger ging ik meer uit. Nu is het één of twee keer per maand dat ik iets ga drinken. Meer niet. En ik heb een vriendin, ja. Begin februari komt ze bij mij in Düsseldorf wonen - een mooie stad. Ze gaat werk zoeken. Ik leerde haar kennen via Instagram - mekaars foto's liken - en nu zijn we een koppel."

Vlinders in de buik, denkend aan de toekomst. Die oogt mooi. "Waar ik mezelf binnen vijf jaar zie? Hopelijk voetbal ik dan nog steeds in het buitenland. Na twee seizoenen waar het minder goed liep, heb ik nu het goede gevoel terug. (mijmert) Ik hoop om ooit in de Bundesliga - waarom niet met Fortuna Düsseldorf? (de club staat momenteel op de eerste plek in de 2de Bundesliga, red.) - of de Premier League te spelen. Dan heb ik mijn doel bereikt."

