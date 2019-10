Rafael van der Vaart na zijn afscheidsmatch in Hamburg: “Eigenlijk stelt voetbal geen reet voor” Daniël Dwarswaard

14 oktober 2019

14u05

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Rafael van der Vaart (36) was al bijna een jaar gestopt met voetballen. Maar pas gisteren, in ‘zijn’ Hamburg, kreeg hij in het bijzijn van een resem sterren waarmee hij gespeeld heeft, een passende erewedstrijd. De Nederlander was geregeld geniaal, maar was nooit de meest professionele. “Ik rende vroeger harder als ik wist dat er na de training kipnuggets klaarlagen dan wanneer er een salade klaar stond. Maar ik ben heel mijn voetbalcarrière blij geweest. Dat kan lang niet iedereen zeggen.”

Mochten niet ontbreken: zijn twee oogappels: dochtertje Jesslynn op zijn arm, zoontje Damián die even daarvoor was ingevallen in de afscheidswedstrijd. De 33.000 aanwezige fans in het Volksparkstadion juichten. Onder hen ook Rafa’s Spaanse familieleden, die als verrassing waren afgereisd. Een combinatie die hem tranen in de ogen bezorgden. “Mijn opa uit Spanje is afgelopen zomer overleden. Dan zie je al je andere familieleden staan en is dat even zwaar. Maar tegelijkertijd ook weer heel mooi. We denken allemaal dat voetbal heel belangrijk is, maar het stelt eigenlijk geen reet voor natuurlijk. Het leven draait om vrienden en familie. Mensen vragen wel eens: jij bent altijd zo opgewekt. Nou, hierdoor dus.”

We zijn allemaal wat dikker geworden. Het balletje loopt nog wel, alleen het lopen gaat wat minder Rafael van der Vaart

Ook bij Ajax en Tottenham maakte Van der Vaart het mooie weer, maar Hamburg is de plaats waar Van der Vaart uitgroeide tot aanvoerder en clubicoon van de roemruchte Duitse club HSV. Waar hij zijn erewedstrijd wilde hebben. Het hoogtepunt van de middag? Zoontje Damián die in de tweede helft in het veld komt. Natuurlijk met nummer 23 op zijn rug. En natuurlijk mag Damián nog een doelpunt maken in de wedstrijd tussen Rafa’s Allstars en Rafa’s HSV Stars.

Van der Vaart genoot zichtbaar. “We zijn allemaal wat dikker geworden. Het balletje loopt nog wel, alleen het lopen gaat wat minder... Alhoewel sommigen nog ‘hartstikke’ fit zijn. Van Persie die nog even een wereldgoal maakt. En Robben, dat kreng, nog steeds zo snel. Waarom is hij in godsnaam gestopt? Hij zou nog steeds de beste speler in de Eredivisie zijn.’’ Ook de kleedkamerhumor ontbrak niet. Heitinga: “Van Gaal (een van de coaches, nvdr) zei vooraf: we zijn hier natuurlijk voor Rafael, maar we moeten dit potje wel even winnen.” De trainer zal tevreden zijn met de 7-6 overwinning. Nigel de Jong genoot ook. Zeker toen Rafaels zoontje in het veld kwam. “Misschien een nieuwe Van der Vaart in het profvoetbal. Een rechtspoot en sneller dan zijn vader. Al is dat niet zo moeilijk.”