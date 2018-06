Radja Nainggolan voorgesteld bij Inter: "Belangrijke stap in mijn loopbaan" XC

28 juni 2018

14u54

Bron: Belga 34 Buitenlands Voetbal Inter Milaan heeft aanwinst Radja Nainggolan officieel voorgesteld. De 30-jarige middenvelder kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Deze transfer is een belangrijke stap in mijn loopbaan", verklaarde Nainggolan.

"Ik ben heel blij om hier te zijn en kan niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk aan te snijden", stak Nainggolan van wal. "Ik hoop dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg en wil prijzen pakken. Ik geloof echt dat we iets kunnen neerzetten. Ik voel hier veel vertrouwen om me heen en hoop dat ik op het veld hiervoor iets kan terugdoen."

De ex-Rode Duivel zal bij Inter opnieuw samenwerken met Luciano Spalletti, zijn coach bij Roma tussen januari 2016 en de zomer van 2017. "Ik ken dus zijn manier van trainen. Hij weet hoe me beter te maken. Ik heb op verschillende plaatsen op het middenveld gespeeld, maar het belangrijkste is alles geven voor de ploeg. Ik sta ter beschikking van de trainer."

Nainggolan koos bij Inter het rugnummer 14. "Het is een belangrijk getal voor mij. Ik hield altijd van nummer 4, maar wist goed dat het in deze club niet beschikbaar was. Daarom koos ik 14, het eerste vrije getal met een 4."

