Radja Nainggolan naar Inter Milaan Niels Poissonnier

20 juni 2018

23u58 0

De transfer is dan toch afgerond. Radja Nainggolan (30) verlaat AS Roma na vier seizoenen en trekt naar Inter Milaan. Transferprijs: 24 miljoen euro plus verdediger Davide Santon (27) en de jonge middenvelder Nicolò Zaniolo (18). Onze landgenoot werd min of meer naar de uitgang geduwd bij de Romeinen - zelf had hij het nog altijd naar zijn zin in de Italiaanse hoofdstad. Maar sportief directeur Monchi had het naar verluidt steeds moeilijker met het gedrag naast het veld van Nainggolan. Het is alleszins geen populaire beslissing van het Romeinse bestuur. De ex-Rode Duivel was een publiekslieveling. Man van het volk, krijger op het veld. Een speler zoals ze het graag zien bij de Giallorossi.

Bij Inter Milaan wordt Nainggolan herenigd met Luciano Spalletti. Ex-trainer van AS Roma, hij had er een blind vertrouwen in onze landgenoot. Spalletti probeerde hem vorig jaar al weg te halen bij de Romeinen, iets waar hij toen niet in slaagde. Nainggolan tekent een contract tot 2022 bij de club uit Milaan en zou er om en bij vijf miljoen euro per jaar verdienen. Op 1 juli zou de deal officieel gemaakt worden.

