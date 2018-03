Raakt Witsel weldra zijn tattoos 'kwijt' in China? "Focussen op de wedstrijd in plaats van op imago of uiterlijk" Mike De Beck

Bron: The Telegraph 0 Buitenlands Voetbal Tattoos: ze zijn dezer dagen niet weg te denken uit de voetbalwereld. Spelers sieren hun lichaam maar al te graag met inkt, maar in China denken ze daar duidelijk anders over. Zo moesten de Chinese internationals hun tattoos bedekken en straks is de Chinese Super League misschien ook aan de beurt. Opgelet dus, Axel Witsel.

China doet er alles aan om uit te groeien tot een grootheid in het voetbal, maar er is nog veel werk aan de winkel. In de China Cup ging de nationale ploeg met liefst 6-0 de boot in tegen Wales. Opvallend in die interland: de Chinese spelers hadden hun zichtbare tattoos bedekt. En dat is geen toeval volgens de Chinese pers. Sohu Sports wist te vertellen dat de Chinese voetbalbond (CFA) de komende weken "gedetailleerde maatregelen" in verband met tatoeages zal uitvaardigen.

Thepaper.com, gebaseerd in Shanghai, weet zelfs te vertellen dat die maatregelen ook zullen doorgevoerd worden in de professionele wedstrijden in China. Van de Chinese Super League tot tienerwedstrijden. Axel Witsel, speler van Tianjin Quanjian, is bij deze gewaarschuwd. De Rode Duivel heeft immers een brede tattoo op zijn linkerarm van zijn dochtertje Maï-Li.

"Ik keur elke vorm van gekleurd haar of tattoos af"

"Het nationale team heeft een verantwoordelijkheid om een gezonde voetbalcultuur voor de samenleving te bieden en in dat opzicht als een voorbeeld te dienen", vertelde een lid van de CFA aan Sohu sports. Jia Xiuquan, coach van de Chinese U19, gaat helemaal akkoord met de nieuwe regel. "Ik keur elke vorm van gekleurd haar of tattoos af", vertelde de trainer. "Elke teamspeler die geselecteerd wil worden voor de volgende wedstrijd moet de tattoos weg doen en de kleur uit hun haar wassen. Ze moeten zich focussen op de wedstrijd in plaats van op hun imago of uiterlijk."

O "veto" às tatuagens. Wei Shihao entrou em campo com talas cobrindo suas tatuagens, enquanto He Chao atuou com a camisa de manga longa. pic.twitter.com/ERSbowsDRB Leonardo Hartung(@ HartungLeo) link

