Qatar verrast Japan en wint voor het eerst Asian Cup, ex-speler Eupen laat gigantisch feest losbarsten GVS

01 februari 2019

17u09

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Van een verrassing gesproken: Qatar heeft in Abu Dhabi voor de eerste keer de Asian Cup gewonnen. In de finale van het Aziatische voetbalkampioenschap haalde de organisator van het WK 2022 het met 3-1 van Japan.

Qatar, gecoacht door de Spanjaard Felix Sanchez, kwam na twaalf minuten op voorsprong in het Zayed Sports City Stadium. Almoez Ali opende de score met een knappe omhaal, goed voor zijn negende toernooitreffer, een record in de Asian Cup.

Most goals in a single #AsianCup campaign: 9⃣!



Al Moez Ali is your #AsianCup2019 top scorer, and he did it in style!



🌟🥊🎯🎸 pic.twitter.com/RJ6T9sJ5kh #AsianCup2019(@ afcasiancup) link

Een kwartier later mocht Qatar opnieuw juichen nadat Abdulaziz Hatem uithaalde van buiten de zestien. Beide assists kwamen op naam van ex-Eupenspeler Akram Afif.

In de 70ste minuut bracht Takumi Minamino met de aansluitingstreffer opnieuw spanning in de finale. Voor Qatar was het pas de eerste tegentreffer dit toernooi. Maar lang konden de Japanners, met STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu in de basis, niet juichen want Akrim Afif bekroonde zijn puike wedstrijd met een doelpunt vanop de stip, waarmee hij de 3-1-eindstand vastlegde.

🏆 C H A M P I O N S 🏆



🇶🇦 #Qatar are the #AsianCup2019 winners. Their first ever title! History! pic.twitter.com/ceRMnUwCtL #AsianCup2019(@ afcasiancup) link

Opvolger van Australië

Qatar schrijft met deze eindzege zijn naam voor het eerst bij op de erelijst van de Asian Cup en volgt als laureaat Australië op. Dat won in 2015 in eigen land de zestiende editie van het landenkampioenschap. Waar in 2023 zal worden gespeeld, ligt nog niet vast.

Japan mikte op een vijfde eindzege. Het land trok in zijn vier vorige finales (in 1992, 2000, 2004 en 2011) wel aan het langste eind. Met vier overwinningen is Japan recordhouder voor Saoedi-Arabie en Iran (allebei drie titels). Japan werd vorige zomer op het WK in Rusland in de achtste finales nog uitgeschakeld door de Rode Duivels, die een 0-2 achterstand in extremis konden ombuigen in een 3-2 zege.