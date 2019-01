Qatar klopt Saoedi-Arabië voor groepswinst op Asian Cup, Libanon mist achtste finales door gele kaart LPB

17 januari 2019

20u38

Bron: Belga 0

Qatar heeft in Abu Dhabi met 0-2 van Saoedi-Arabië gewonnen op de laatste speeldag in groep E van de Asian Cup. Het is daardoor groepswinnaar, ook politieke en sportieve rivaal Saoedi-Arabië gaat naar de achtste finales. Libanon won met 4-1 van Noord-Korea, maar mist de kwalificatie door één gele kaart te veel.

Met negen punten is Qatar groepswinnaar, de Saoedi's zijn tweede met zes punten. Libanon telt drie punten en heeft behalve evenveel punten ook hetzelfde doelsaldo als Vietnam in groep D. Vietnam haalt het op basis van het Fair Play-klassement. In de achtste finales treft Qatar Irak, Saoedi-Arabië ontmoet met Japan één van de grote favorieten.

De zes groepswinnaars van de poulefase zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Zuid-Korea, Iran, Qatar en Japan. Op de tweede plaats eindigden Thailand, Australië, China, Irak, Saoedi-Arabië en Oezbekistan. De vier beste derdes zijn Bahrein, Kirgizistan, Oman en Vietnam.

