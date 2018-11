Puntenverlies voor Napoli: Mertens en co kunnen blok van rode lantaarn niet ontwrichten XC

25 november 2018

16u54

Bron: Belga 0 Napoli NAP NAP 0 einde 0 CHI CHI Chievo Verona Buitenlands Voetbal Napoli heeft in eigen huis niet kunnen afrekenen met rode lantaarn Chievo. Het werd 0-0. Dries Mertens en co volgen nu al op acht punten van koploper Juventus. Chievo is door het doelpuntenloze gelijkspel van de nul verlost.

Voor de aftrap werd Marek Hamsik in de bloemetjes gezet door Napoli. De aanvoerder speelde zijn 514de wedstrijd voor de Azzurri, dat is een clubrecord. De huldiging bracht de thuisploeg echter geen geluk. Doelman Sorrentino speelde een uitstekende wedstrijd, tot grote frustratie van Mertens. Die probeerde het meermaals, maar kon de Italiaanse goalie niet verschalken. Sorrentino kreeg ook wat hulp van de paal. Een kwartier voor tijd schoot Insigne het doelhout aan flarden. Ook de omhaal van oude bekende Koulibaly (ex-Genk) spatte uiteen op de paal. In de slotminuut was er nog een uitstekende kopkans voor Mertens, maar de Rode Duivel werd gehinderd en besloot naast. Chievo vierde de draw als een overwinning, want is eindelijk van de nul verlost. De rode lantaarn begon het seizoen met drie punten in mindering vanwege financiële fraude. Napoli blijft tweede.

Ook in de wedstrijd tussen Bologna en Fiorentina geraakte de brilscore niet van het scorebord. Bij de bezoekers uit Firenze mocht Kevin Mirallas de laatste tien minuten volmaken, maar de Belgische spits greep zijn kans niet. Voor Fiorentina, dat de tiende plek bezet, is het al het vijfde gelijkspel op rij.

In de Nederlandse Eredivisie zette Utrecht de forfaitcijfers op het bord tegen staartploeg De Graafschap. De doelpunten kwamen op naam van Van de Streek (14.), Janssen (17.), Kerk (24.) en Venema (80. en 89.). Cyriel Dessers mocht de laatste twintig minuten volmaken, maar pikte zijn doelpuntje in de Galgenwaard niet mee. In de stand klimt Utrecht naar de vijfde plek, De Graafschap blijft voorlaatste.