PSG-voorzitter heeft volgens Frans tijdschrift meer invloed in de voetbalwereld dan Ronaldo of Messi

19 mei 2020

17u24

Niet Messi of Ronaldo, maar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is de meest invloedrijke 'factor' in het voetbal. Dat staat deze week te lezen in het voetbaltijdschrift France Football.

Al-Khelaïfi, een 46-jarige Qatarees, voert een lijst van vijftig figuren of instanties aan in France Football van wie “de daden en beslissingen een impact hebben op het mondiale voetbal”. Behalve voorzitter van de rijke Franse topclub PSG, is Al-Khelaïfi ook lid van het uitvoerend comité van de UEFA. En daarnaast is hij ook onder meer bestuurder van BeIN Media Group, dat uitzendrechten in handen heeft van verschillende topcompetities.

Topmakelaar Raiola ‘pas’ zeventiende

Cristiano Ronaldo volgt in het zog van de Qatarees op plek twee, Lionel Messi wordt ‘maar’ op plek zeven geplaatst. De top-drie wordt vervolledigd door Gianni Infantino, de baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Liverpool-trainer Jurgen Klopp volgt op plek 4 en na de Duitsers volgt de enige voetbalmakelaar uit de top-tien: de Portugees Jorge Mendes. Mino Raiola is ‘pas’ zeventiende.

Een opvallende ‘factor’ in het lijstje is het Zwitserse gerecht, dat in het verleden onder anderen heel wat FIFA-bobo’s onderzocht. Sportmerken Nike en Adidas delen dan weer plek veertien, omdat ook zij alomtegenwoordig zijn in het voetbal.

De volledige top-tien:

1. Nasser Al-Khelaïfi - Voorzitter Paris Saint-Germain

2. Cristiano Ronaldo - Ster van Juventus

3. Gianni Infantino - Voorzitter FIFA

4. Jürgen Klopp - Manager van Liverpool

5. Jorge Mendes - Topmakelaar

6. Andrea Agnelli - Voorzitter van Juventus

7. Lionel Messi - Ster van FC Barcelona

8. Florentino Pérez - Voorzitter Real Madrid

9. Megan Rapinoe - Stervoetbalster Verenigde Staten

10. Zwitserse justitie