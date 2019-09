PSG-ultras beloven Neymar vanavond warm onthaal: “Hij heeft onze club vernederd” LPB

14 september 2019

14u06

Bron: 20minutes 1 Buitenlands voetbal Collectif Ultras Paris (CUP), de harde kern van PSG, belooft Neymar een warm onthaal, mocht de Braziliaan vanavond (17u30) zijn rentree maken tegen Strasbourg. Dat leert een mededeling van de PSG-fans op Twitter.

“Wij nodigen alle PSG-supporters die zich aan hem (Neymar, red.) op een bepaald moment geërgerd hebben, uit om vandaag te laten zien dat hij geen recht meer heeft op een vergissing”, klinkt het in een verklaring bij CUP. “De weg van de verzoening zal lang zijn, zéér lang.”

Dreigende taal van de harde kern van PSG die eerder al van zich liet horen op 11 augustus, bij de competitie-opener van de Parijse topclub tegen Nimes. Toen weerklonken vanuit het vak van de ultras beledigende gezangen richting Neymar. Ook een aantal spandoeken lieten aan duidelijkheid niet te wensen over. Het wekenlange geflirt van de Braziliaan met zijn oude liefde FC Barcelona tijdens de zomermercato zint de harde kern allerminst.

“Neymar is één van de grootste voetballers van zijn generatie”, luidt het verder. “Maar dat is voor ons op dit moment allerminst van tel. Wat wij Neymar verwijten, is zijn gebrek aan respect voor onze club bij diverse gelegenheden. Hij heeft onze club bijwijlen zelfs vernederd. Wij staan er meer dan sceptisch tegenover om hem nog een seizoen in het shirt van PSG te zien. Wel willen we de ploeg niet straffen voor het gedrag van één speler.”

Neymar werd gisteren door PSG-coach Thomas Tuchel voor het eerst dit seizoen opgenomen in de selectie. Of hij straks effectief speelminuten krijgt, valt af te wachten. Indien wél: vuurwerk verzekerd.

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj Collectif Ultras Paris(@ Co_Ultras_Paris) link

