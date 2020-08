PSG, Engeland of Spanje? Castagne beslist na kampioenenbal over toekomst KDZ

12 augustus 2020

07u00 0 Buitenlands voetbal Blijven of vertrekken, we zullen het snel genoeg weten. Timothy Castagne (24) beslist na de Champions League over zijn toekomst. PSG, de tegenstander van vanavond in de kwartfinale, is in elk geval geïnteresseerd.

‘Non è in vendita’, hij is niet te koop. Het is het standaardzinnetje dat geïnteresseerde clubs te horen krijgen wanneer ze polsen naar de situatie van Timothy Castagne. En zo zijn er wel wat. Napoli informeerde begin dit seizoen en ook PSG polste hem als vervanger voor Thomas Meunier. Maar ook Spaanse en Engelse clubs volgen zijn situatie op de voet. Castagne is 24 en voelt zich stilaan klaar voor een stap hogerop.

“Atalanta heeft zich de laatste jaren prima ontwikkeld, maar kan niet concurreren met de budgetten van de traditionele Italiaanse topclubs”, zegt zijn makelaar/schoonvader Zénon Melon. Atalanta finishte dit seizoen knap derde achter Juventus en Inter. “Timothy heeft zich de afgelopen drie seizoenen goed ontwikkeld, maar we hebben niet het gevoel dat hij nog veel stappen kan zetten bij Atalanta. We zullen zorgvuldig al onze opties afwegen. Ná de Champions League. Hij heeft er zelf op aangedrongen dat hij niet wil horen van interesse van andere clubs om zich volledig toe te leggen op de eindfase van de Champions League. Het zou mooi zijn moest Atalanta zich kunnen plaatsen voor de halve finale. PSG heeft wel meer individuele klasse en als Neymar en Mbappé in hun dagje zijn, is er weinig aan te doen.”

20 miljoen?

Engeland is de droombestemming van Castagne. Maar niet tegen gelijk welke prijs. Als je van de Champions League geproefd hebt, heb je geen zin om tegen de degradatie te voetballen. Een transfer naar de kelder van de Premier League is uitgesloten. Crystal Palace probeerde hem begin dit seizoen weg te plukken in Bergamo, maar dat ging niet door. Atalanta weigerde intussen om een prijs op zijn hoofd te plakken, als de Bergamasken uiteindelijk toch bijdraaien laten ze Castagne wellicht niet gaan voor een prijs onder de 20 miljoen euro.

