PSG en Juventus vierden al titelfeest, maar in het gros van de andere topcompetities is spanning troef GVS

22 april 2019

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal In Frankrijk en Italië is de titelstrijd beslecht. Voor het miljoenenensemble van PSG was het vierde keer goede keer, terwijl Juventus het in De Laars nooit spannend maakte. In het merendeel van de andere Europese topcompetities is het echter wél nog spannend. Een overzicht.

Duitsland

Borussia Dortmund leek maandenlang met frivool voetbal en een aanzienlijke voorsprong de hegemonie van Bayern München te doorbreken. Tót de geelhemden enkele weken geleden plots aan het zwalpen gingen en de Beierse club steeds meer en meer haar vertrouwelijke niveau terugvond. Na de 5-0-zege in de Allianz Arena in een onderling duel telt München zelfs opeens één puntje meer. Met nog vier speeldagen voor de boeg een krachtmeting om duimen en vingers van af te likken.

Voor wie nog extra spanning zoekt: ook RB Leipzig is nog niet uitgeteld. Belangrijk: bij een gelijk aantal punten is de ploeg met het beste doelpuntensaldo kampioen. Met +50 hoeft Bayern zich in dat geval geen zorgen te maken, Dortmund heeft +36.

1. FC Bayern München: 70

2. Borussia Dortmund: 69

3. RB Leipzig: 61

4. Eintracht Frankfurt: 52 (match minder gespeeld)

5. Borussia Monchengladbach: 51

Engeland

Ook voor de strijd in de Premier League gaat menig voetballiefhebber op het puntje van de stoel zitten. Met nog drie speeldagen op de kalender geven Liverpool en Manchester City elkaar geen duimbreedte toe. The Reds voeren het klassement aan met 88 punten. The Citizens volgen op twee stuks maar hebben een match minder achter de kiezen. Een tweestrijd is zeker, Tottenham is al even uitgeteld.

In de vier resterende matchen treft City met het burenduel tegen Manchester United nog een (zware) dobber. Ook Leicester City valt niet te onderschatten. Voorts krijgen de troepen van Pep Guardiola nog Burnley en Brighton op hun bord. Met Huddersfield, Newcastle en Wolverhampton lijkt het speelschema van Liverpool iets makkelijker, al is het toch opletten geblazen voor de taaie Wolves. Bij een gelijk aantal punten is ook hier het doelsaldo beslissend. Liverpool telt +59, City +65.

1. Liverpool: 88

2. Manchester City: 86 (match minder gespeeld)

3. Tottenham: 67 (match minder gespeeld)

4. Arsenal: 66 (match minder gespeeld)

5. Chelsea: 66 (match minder gespeeld)

Nederland

Ook onze noorderburen zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd. PSV lonkte lange tijd naar een 25ste titel, maar moet op drie speeldagen van de eindmeet Ajax naast zich dulden. En de Amsterdammers liggen in polepositie, want bij een gelijk aantal punten is eveneens het doelpuntensaldo beslissend. Ajax zit aan +79, de concurrenten uit Eindhoven hebben slechts +68. PSV speelt nog tegen Willem II, AZ en Heracles. Ajax treedt nog aan tegen Vitesse, Utrecht en De Graafschap. Voor beide clubs geen makkelijke opdrachten.

1. Ajax: 77

2. PSV: 77

3. Feyenoord: 59

4. AZ: 52

5. Heracles 48

Portugal

In de Primeira Liga is het elk jaar hetzelfde liedje: Benfica en FC Porto die onderling uitmaken wie de trofee aan het einde van de rit meegraait. Dat is dit seizoen niet anders. FC Porto staat aan de leiding met 75 punten, Benfica volgt op drie stuks maar heeft een match minder gespeeld. Na vanavond kunnen beide topclubs dus weer broederlijk naast elkaar op de kop van het klassement pronken.

Opvallend: bij een gelijk aantal punten wordt niet naar het doelpuntensaldo gekeken, wel naar de onderlinge resultaten. Daar wint Benfica het pleit, want de Arenden wonnen beide onderlinge duels. De club uit Porto weet dus wat gedaan... Mathematisch maakt ook Sporting CP nog kans, al zal dat bij een droom blijven.

1. Benfica: 75

2. FC Porto: 72 (match minder gespeeld)

3. Sporting CP: 67

4. SC Braga: 64

5. Moreirense: 49

Spanje

Tot slot nemen we ook in kijkje in La Liga, waar FC Barcelona zichzelf zonder ongelukken zal opvolgen als Spaanse kampioen. De Catalanen hebben negen punten voorsprong op Atlético Madrid. Twee weken gelden namen beide clubs het tegen elkaar op, met een 2-0-zege haalde Barça het restje spanning weg. Er volgen nog vijf matchen, de Blaugrana kan een spetterend feestje dus bijna ruiken.

1. FC Barcelona: 77

2. Atlético Madrid: 68

3. Real Madrid: 64

4. Getafe: 54

5. Valencia: 52