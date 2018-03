PSG bevestigt: Neymar moet onder het mes - Milan vervoegt Juventus in finale Coppa Italia na dramatische strafschoppenreeks De voetbalredactie

28 februari 2018

23u33 10

Lazio vervoegt Juventus in finale Coppa Italia

Na Juventus eerder op de avond, heeft ook AC Milan zich gekwalificeerd voor de finale van de Coppa Italia. Pas na een dramatische strafschoppenreeks was de finaleplaats een feit. Bij Lazio viel Jordan Lukaku in bij aanvang van de eerste verlenging.

Ook in Rome winterse toestanden. Maar ondanks de koude kreeg een mager gevuld Olympisch Stadion toch een meer dan degelijk schouwspel te bewonderen. Onder meer ex-Genkenaar Sergej Milinkovic was dicht bij een goal, maar zijn lage knal scheerde de paal. Aan de overzijde liet ook Milan, dat sinds 23 december niet meer verloor, zich niet onbetuigd. Vooral na de koffie dan. Zo wrongen Calabria en Calhanoglu twee opgelegde mogelijkheden vakkundig de nek om. De Lazio-aanhang slaakte een zucht van verlichting. Een tegengoal betekende immers dat hun team er al minstens twee in het mandje moest leggen. Maar het vizier bij het team van Gattuso stond niet op scherp. Zo stond er ook in de return na 90 minuten een brilscore op het bord.

Zenuwslopende verlengingen waren het gevolg, maar het spelniveau ging daarin stijl bergafwaarts. Tot Kalinic in minuut 118 plots oog in oog verscheen met doelman Strakosha. De Kroatische international besloot echter onbesuisd over. Dot van een kans. Zo moesten strafschoppen uitmaken wie de tegenstander van Juventus wordt in de finale. En of het een dramatische strafschoppenserie werd. Na tal van missers ontpopte Romagnoli zich tot grote held van Milan. Hij knalde de beslissende elfmeter tegen de touwen. Milan neemt het zo in de finale op tegen Juventus. De Milanezen wonnen de beker tot dusver vijf keer, voor het laatst in 2003.

Neymar moet onder het mes en mist al zeker terugwedstrijd tegen Real

Het is dan toch officieel: Neymar moet worden geopereerd. Zijn club Paris Saint-Germain plaatste een kort bericht op hun website. "Vandaag werd er een gezamenlijk rapport gemaakt door de medische staff van Paris Saint-Germain en die van de Braziliaanse selectie. Aan het einde van dit rapport en in overeenstemming met de speler, werd besloten om de chirurgische optie te kiezen. Neymar Jr zal op het einde van de week in Brazilië worden geopereerd door Dr. Rodrigo Lasmar ter plaatse vergezeld door professor Saillant (Paris Saint-Germain)."

De Braziliaan liep zondag in de wedstrijd tegen Marseille een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op, maar er was lang onduidelijkheid over de ernst van de blessure. Voor PSG is de afwezigheid van Neymar een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt volgende week dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.

Meunier ronde verder

In Frankrijk stond Thomas Meunier nog eens in de basis bij Paris Saint-Germain. Zijn club schopte Marseille met 3-0 uit de kwartfinales van de Coupe de France. Angel Di Maria (45.+1 en 48.) was tweemaal trefzeker. Edinson Cavani prikte in de 81e minuut de 3-0. Meunier werd in de 79e naar de kant gehaald voor Adrien Rabiot.

Feyenoord was dan weer met 3-0 te sterk voor Willem II. Steven Berghuis (21.), Robin van Persie (60.) en Tonny Vilhena (84.) deden de Tilburgers de das om. Ismail Azzaoui mocht in de 73e minuut opdraven voor Mo El Hankouri. Jordy Croux bleef de hele wedstrijd op de bank. Twaalfvoudig bekerwinnaar Feyenoord zal het op 22 april opnemen tegen het AZ van Stijn Wuytens, dat eerder op de dag met 4-0 won van Twente.

Bakkali en Lestienne zullen moeten vechten voor behoud

In de Spaanse Primera Division hebben degradatiekandidaten Deportivo La Coruña en Malaga hun wedstrijden van de 26e speeldag verloren. Zakaria Bakkali ging met Deportivo met 3-0 onderuit op het veld van Getafe, terwijl Maxime Lestienne vanop de bank toekeek hoe Malaga thuis met het kleinste verschil van Sevilla verloor.

Zakaria Bakkali mocht in het duel tegen middenmoter Getafe opnieuw in de basis starten bij Deportivo La Coruña. Zijn ploeg deed echter geen goede zaak met oog op het behoud in de hoogste divisie van het Spaanse voetbal. Doelpunten van Angel (40.) en Jorge Molina (82.) en een owngoal van Eneko Boveda (44.) deden de bezoekers de das om. Bakkali werd in de 77e minuut naar de kant gehaald voor Federico Cartabia.

Deportivo staat in de rode zone van het klassement en heeft 2 punten te weinig om de veilige 17e plaats in te nemen. Het is voorlaatste met 18 punten en laat enkel het Malaga (13 punten) van Maxime Lestienne achter zich.

Lestienne keek in het duel tegen Sevilla vanop de bank toe hoe Joaquin Correa de tegenstanders na een kwartier spelen op voorsprong bracht. Dat doelpunt was genoeg voor de bezoekers om de 3 punten mee naar Sevilla te nemen.

Rode lantaarn Malaga heeft een mirakel nodig om in de Primera Division te blijven. Het kijkt tegen een kloof van 7 punten om uit de degradatiezone te geraken. Sevilla is 5e en heeft 42 punten. Barcelona voert het klassement aan met 65 punten.

Duur puntenverlies Valencia

Valencia heeft de kans om Real Madrid in te halen laten liggen. De nummer vier kwam niet verder dan een gelijkspel bij Athletic Club (1-1) en staat daardoor nog een punt achter op de Koninklijke. Real had een dag eerder verloren bij Espanyol.

Halverwege leidde Valencia dankzij een doelpunt van Geoffrey Kondogbia, na voorbereidend werk van Ferrán Torres. Aritz Aduriz kreeg daarna de kans van elf meter gelijk te maken, maar zag zijn inzet gestopt door Neto. Kort na de hervatting maakte Oscar De Marcos wel de 1-1 voor de formatie uit Bilbao.

Wuytens met AZ naar bekerfinale

AZ Alkmaar heeft zijn wedstrijd van de halve finales van de Nederlandse Beker met 4-0 gewonnen van FC Twente en zich zo van een plaats in de finale verzekerd. Bij AZ stond Stijn Wuytens in de basis, terwijl Jorn Brondeel vanop de bank toekeek hoe zijn concurrent onder de lat bij Twente vier doelpunten slikte. Alkmaar kwam in de 24e minuut op voorsprong via Guus Til. Wout Weghorst kopte in de 64e minuut de 2-0 door de benen van doelman Joël Drommel. Vier minuten later deed Oussama Idrissi er nog een schepje bovenop. Diezelfde Idrissi zette in de 73e minuut het eindcijfer op het bord.

Alkmaar zal het op 22 april in de Kuip in Rotterdam opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en Willem II.

Anderlecht-doelwit Boakye trekt naar China

De Chinese eersteklasser Jiangsu Suning heeft vandaag de transfer van spits Richmond Boakye afgerond. De 25-jarige Ghanees werd de voorbije winter diverse malen in verband gebracht met RSC Anderlecht, maar uiteindelijk bleek de concurrentie voor de doelpuntenmachine van de Servische competitie te groot. Boakye zou Jiangsu Suning zo'n 5,5 miljoen euro kosten, exclusief de Chinese belasting op buitenlandse spelers. De Chinese transfermarkt was open tot 17u00 Belgische tijd, middernacht in China.

Boakye streek vorige winter neer bij Rode Ster Belgrado en kwam er het voorbije kalenderjaar tot erg knappe statistieken. De Ghanees trof 39 keer raak in 48 officiële wedstrijden. De jaren voordien versleet de spits een groot aantal clubs. Nadat hij op jonge leeftijd in Italië bij Genoa belandde, volgden de clubs elkaar razendsnel op. In Italië was hij - naast Genoa - ook actief bij Sassuolo, Juventus, Atalanta en Latina. Tussendoor stond hij ook even onder contract in Spanje bij Elche en in Nederland bij Roda JC.

De Ghanees is niet de enige wintertransfer van het team van coach Fabio Capello. Ook verdediger Gabriel Paletta maakte transfervrij de overstap. De 32-jarige Paletta, een in Argentinië geboren Italiaan, liet eind januari zijn contract bij AC Milan ontbinden. Voordien stond hij ook onder contract bij het Argentijnse teams Banfield en Boca Juniors, Liverpool, Parma en Atalanta.

Komend weekend start het nieuwe seizoen in de Chinese Super League. Voor Jiangsu wacht zondag een verplaatsing naar Guizhou Zhicheng.

Juventus naar vierde finale Coppa Italia op een rij

Coppa Italia nummer vier op een rij wenkt voor Juventus. Ten koste van Atalanta plaatste de Oude Dame zich vanavond voor de finale in Rome. Na een 0-1-overwinning in Bergamo, vierde de 33-voudig Italiaans landskampioen ook vanavond met het kleinste verschil (1-0). Miralem Pjanic zorgde een kwartier voor affluiten voor de enige treffer.

Van een leien dakje liep het echter niet in winterse toestanden in het Allianz Stadium. Vooral in de eerste helft toonden de bezoekers uit Bergamo zich minstens de evenknie. Na de pauze behield Juve meer controle, al kwam het in minuut 65 met de schrik vrij toen ‘Papu’ Gomez de paal trof. Twee minuten later trof aan de overzijde ook Douglas Costa het kader met een snoeiharde pegel. Uiteindelijk nam Miralem Pjanic een kwartier voor tijd vanop de stip alle twijfels weg. Geen eerste finaleplaats sinds 1996 dus voor Atalanta, dat het prima doet in de Serie A met een achtste plek. Timothy Castagne bleef heel de match aan de bank gekluisterd.



In de finale, die op 9 mei plaatsvindt in Rome, neemt Juventus het op tegen de winnaar van het treffen tussen Lazio en AC Milan. Die match wordt vanavond om 20u45 afgewerkt. De heenwedstrijd in San Siro eindigde op 0-0.

Romelu Lukaku wil een upgrade op FIFA

Als het van Romelu Lukaku afhangt, mogen zijn cijfers op het populaire voetbalspellletje FIFA gerust wat hoger liggen. "Ik wil een upgrade bij mijn versnelling op FIFA", vertelde de spits van Manchester United op Twitter. "De snelheid is goed, maar mijn versnelling, 70 of zoiets... Ik denk dat jullie me op het einde van de vorige wedstrijd wel hebben zien spurten. Gaan jullie er iets aan doen?", richtte Lukaku zich tot de makers van het spel EA Sports. Opvallend: Anderlechtspits Teodorczyk moet met een puntentotaal van 82 niet al te veel onderdoen voor Lukaku (88 punten). De Rode Duivel genoot enkele dagen terug nog van een avondje NBA-basketbal. Lukaku pikte de wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Chicago Bulls mee.

Batshuayi neemt al meteen afscheid van blonde lokken

Afgelopen maandag in de thuiswedstrijd tegen Freiburg viel hij niet op met een doelpunt, wél met blonde lokken. Maar Michy Batshuayi neemt al meteen afscheid van zijn nieuwe haardos. "Geen goals, geen overwinning, vaarwel blond haar", schreef hij bij onderstaande update op Instagram.

Griezmann van Atlético naar FC Barcelona?

Antoine Griezmann leek de vorige transferzomer al op weg naar FC Barcelona, nu doen die geruchten opnieuw hardnekkig de ronde. Het Spaanse radiostation Radio Cat maakt gewag van een deal tussen Barça en Atlético Madrid. Het enige wat de blaugrana moeten doen, is zijn opstapclausule van 100 miljoen euro activeren eens de zomermercato opent in juli. Ook Sport-journalist Albert Roge stelt dat de deal 100% zeker is. Opvallend is dat Barcelona zondag thuis tegen Atlético speelt en Los Colchoneros verplicht zijn van te winnen om de Spaanse titelstrijd nog enigszins spannend te houden. Atlético telt 7 punten achter op Barcelona, dat het afgelopen jaar Neymar zag vertrekken, maar ook Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho binnenhaalde, terwijl het voorin ook certitude Luis Suarez heeft rondlopen en -natuurlijk- ene Lionel Messi.

Musonda en Boyata komen volgend weekend niet in actie met Celtic

De wedstrijden Celtic-Dundee, Hibernian-Hamilton en Motherwell-Aberdeen van komend weekend in de Schotse hoogste klasse zijn uitgesteld door de forse sneeuwval van de voorbije dagen, zo maakte de Schotse Premier League vandaag bekend.

Het Celtic van Dedryck Boyata en huurling Charly Musonda Jr. is leider met zes punten voorsprong op eerste achtervolger Rangers.

Opnieuw pech voor Toby

Tottenham maakt zich zorgen over de hamstring van Toby Alderweireld. De Rode Duivel (28) sukkelt weer met overlast. Alderweireld staat minstens tien dagen aan de kant, maar de club houdt er wel degelijk rekening mee dat de kwetsuur nog een tijd langer kan aanslepen. "We bekijken zijn situatie van dag tot dag", bevestigde coach Mauricio Pochettino gisteren. Alderweireld viel op 1 november uit met een serieuze spierscheur in de hamstring, die hem meer dan 3,5 maand uit roulatie hield. Hij kon net een operatie vermijden. De medische staf wilde hem rustig terugbrengen. Vandaar dat hij amper deel uitmaakte van de selectie en enkel in de FA Cup mocht opdraven. Toch voelde hij op training opnieuw hinder aan het bovenbeen. Zorgwekkend. Sowieso haalt hij volgende week de match tegen Juventus in de Champions League niet. "We hopen dat hij op korte termijn toch kan terugkeren", zegt zijn coach.

Voor Jan Vertonghen kwam er wel positief nieuws. De verdediger blesseerde zich zaterdag op training aan de enkel, maar zonder ernstige schade. Wellicht is hij tegen Juventus paraat. De bekermatch tegen Rochdale vanavond komt te vroeg. "De scan was positief", bevestigde Pochettino. "Hij voelt zich al veel beter. Misschien haalt hij het weekend." (KTH)