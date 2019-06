Proximus-analist Wim De Coninck gelooft dat Tottenham zal winnen: “Waarom zijn ze al zo vaak ontsnapt, denk je?” SK

01 juni 2019

19u09 0 Buitenlands Voetbal Nog een paar uur voor de apotheose van het clubvoetbal dit seizoen. Tottenham-Liverpool in de Spaanse hoofdstad waar het momenteel nog steeds 42 graden (!) in de volle zon is, 32 in de broeihaard van het Metropolitano-Stadion van Atlético.

Ter plekke is Wim De Coninck, die straks co-commentaar geeft voor Proximus TV. En ‘t is een primeur: “Een beetje kriebels toch, want het is mijn allereerste Champions League-finale die ik ter plekke mee becommentarieer.”

De Coninck gelooft dat de Spurs zullen winnen: “Ja, want waarom zijn ze in deze Champions League-campagne anders zo vaak ontsnapt? In City, thuis tegen Ajax, in Ajax... Het is erger dan Houdini. Dan is het script van Hitchcock toch geschreven naar een happy ending voor Tottenham?”

De Coninck had het liever anders gezien: “Ik ga niet zeggen dat Tottenham geen waardige finalist is, maar ik had graag Ajax gezien. Wat Tottenham goed kan, is vanuit een je m’en foutisme voetballen. Maar, en sorry voor de term, het is éigenlijk ‘een kleine ploeg’ die in de finale staat. Ik bedoel daarmee: in Engeland zijn ze op 28 punten van City geëindigd. Ze kunnen verdedigen en toch zijn ze kwetsbaar, ze vallen redelijk aan en toch is het een beetje op goed geluk af.”

“En Liverpool, dat is het mysterie-Klopp, hé. Zes opeenvolgende finales verloren – dat gaat in de kleren kruipen bij hem. Liverpool is een veel betere ploeg dan Tottenham. Met meer kwaliteit, met meer spelers die het verschil kunnen maken – Alexander-Arnold vind ik de beste rechtsachter van de wereld. Als je Barcelona klopt met 4-0 zonder Salah en Firmino ben je meer dan die dodelijke voorhoede. De logica zegt dat Liverpool wint, Hitchcock schrijft Tottenham.” (SK)